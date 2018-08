Wissenschaftler fordern klare Rahmenbedingungen

Hajo Zenker

Berlin (NBR) Beim Einsatz von polnischen, bulgarischen, rumänischen Pflegehelfern in deutschen Haushalten ist nach Ansicht von Wissenschaftlern der BTU Cottbus-Senftenberg und der Uni Breslau viel zu wenig geregelt. Alles befinde sich in einer Grauzone. Zudem gingen die Preise nach oben. Die Politik müsse handeln.

„Es gibt keine einheitlichen Qualitätsstandards, keine einheitliche Vertragsgestaltung, keine einheitlichen Auswahlverfahren.“ Für den Cottbuser Rechtsprofessor Lothar Knopp ist klar: Die Vermittlung osteuropäischer Betreuungskräfte in deutsche Pflege-Haushalte muss klare gesetzliche Rahmenbedingungen bekommen. Knopp ist Geschäftsführender Direktor des German-Polish Centre for Public Law and Environmental Network (GP PLEN). Diese gemeinsame wissenschaftliche Einrichtung der Brandenburgischen Technischen Universität (BTU) Cottbus-Senftenberg und der Universität Breslau hatte Anbieter und Vermittler von osteuropäischen Pflegekräften befragt. Allerdings: Nur 22 von 103 wollten auch antworteten. Knopp: „Der Markt mauert.“ Doch das Material habe gereicht, um festzustellen: „Es sind einheitliche Standards nötig.“ Der Markt bewege sich wegen fehlender gesetzlicher Regelungen in einer Grauzone zwischen Legalität und Illegalität. „Wir müssen die Grauzone weiß werden lassen.“

In Deutschland waren laut Statistischem Bundesamt Ende 2015 2,86 Millionen Menschen pflegebedürftig. Fast drei Viertel davon wurden zu Hause gepflegt, der größte Teil davon allein von den Angehörigen. Allerdings gehen die deutsch-polnischen Wissenschaftler davon aus, dass in mehr als 200.000 Haushalten Osteuropäer zum Einsatz kommen. Denn eine Betreuung rund um die Uhr würde bei einem ambulanten deutschen Pflegedienst laut Lothar Knopp 15 000 bis 20 000 Euro kosten. „Das kann kaum ein Pflegehaushalt zahlen.“ Zudem werde das angesichts des Fachkräftemangels auch kaum noch angeboten. Die Leistungen der ambulanten Dienste blieben also „auf punktuelle Versorgung im Minutentakt beschränkt“. Die große Nachfrage nach Hilfe aus Polen und mittlerweile auch Bulgarien oder Rumänien sei also kein Wunder: „Was soll ich als Angehöriger sonst auch machen, wenn der Pflegebedürftige in kein Heim will und ich ihn nicht pflegen kann?“

Lothar Knopp setzt jetzt auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Der will als Teil des geplanten Terminservice- und Versorgungsgesetzes die Pflege für reine Betreuungsdienste zuzulassen, die etwa das Einkaufen oder auch Vorlesen erledigen und dafür in Zukunft aus der Pflegekasse bezahlt werden können. Das Gesetz sei eine große Chance, „die Osteuropäer mit ins Boot zu holen“ und so mehr Rechtssicherheit herzustellen, so Knopp.

Die fordert angesichts der deutsch-polnischen Untersuchung auch Linken-Chef Bernd Riexinger. Es könne nicht sein, dass die Bundesregierung weiter wegschaue, „wenn schmierige Vermittler in Deutschland osteuropäische Pflegekräfte zu Dumping-Preisen“ unterbringen würden.

Den Vorwurf schlechter Bezahlung weist übrigens die polnische Firma Promedica Plus, nach eigenen Angaben mit 8000 vermittelten Betreuungskräften und 4000 deutschen Kunden 2017 Marktführer, zurück. Im Schnitt zahle ein deutscher Haushalt für die Leistungen pro Monat 2500 Euro, die Hilfskraft – zumeist Frauen über 50 – bekämen 1100 Euro netto, so Geschäftsführer Robert Szyczak. „Mehr als nach einem Studium in einem polnischen Bürojob.“