Potsdam (dpa) Nach der Gluthitze der vergangenen Tage drohen in Berlin und Brandenburg lokale Gewitter mit Unwettergefahr.

Wie der Deutsche Wetterdienst am Morgen mitteilte, bleibt der Mittwoch bis zum Vormittag noch meist sonnig und trocken - danach kann es hier und da ungemütlich werden. Heftige Gewitter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen ziehen auf. Die Temperaturen erreichen noch einmal 34 bis 38 Grad. In der Nacht zum Donnerstag drohen weiter Gewitter, wobei die zweite Nachthälfte wohl eine Wetterberuhigung bringt. Die Waldbrandgefahr in der Region ist nach wie vor hoch.