SPD-Fraktionschef will Frauentag als neuen Feiertag

dpa

Berlin (dpa) Berlins SPD-Fraktionschef Raed Saleh hat sich dafür ausgesprochen, den Weltfrauentag am 8. März zum neuen Feiertag in Berlin zu machen.

„Es gibt gute Gründe, auch andere Tage zu wählen“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Er bevorzuge aber den Frauentag. Der Tag habe zum Beispiel keinen religiösen Bezug und schließe damit niemanden aus. An diesem Mittwoch will nach Angaben von Saleh der Koalitionsausschuss über einen möglichen neuen Feiertag sprechen.

Bei seinem Urlaub in den Palästinensergebieten, wo er geboren wurde, habe er mit Frauenrechtlerinnen gesprochen und gesehen, wie wichtig der Kampf für Frauenrechte noch sei. Auch in Deutschland gebe es noch Probleme, etwa bei der Bezahlung oder der Verteilung von Jobs.

Der Frauentag könne auch ein Signal an alle Menschen im Land sein, dass gleiche Rechte für Frauen unverhandelbar seien. „Das wäre auch an die moderne Einwanderungsgesellschaft ein Statement“, sagte Saleh. „Gleiche Rechte für Frauen sind Teil der deutschen Leitkultur.“

Bisher gibt es unterschiedliche Meinungen im rot-rot-grünen Senat. Darunter sind auch skeptische Stimmen, ob es wirklich einen weiteren Feiertag braucht. Regierungschef Michael Müller (SPD) hatte im Frühjahr der Zeitung „Die Welt“ gesagt, die Frage sei nicht so sehr, ob Berlin einen Feiertag bekomme, „sondern eher welchen“.

Berlin gehört zu den Bundesländern mit den wenigsten arbeitsfreien Feiertagen. Aktuell sind es 9, in großen Teilen Bayerns gibt es dagegen 13 Feiertage. Die Debatte hatte zuletzt auch durch einen Vorstoß der norddeutschen Länder Fahrt aufgenommen. In Berlin müsste das Abgeordnetenhaus einen Feiertag beschließen.

Müller kann sich laut „Berliner Morgenpost“ den 18. März vorstellen, als Erinnerung an die Märzrevolution 1848, aber auch andere Daten. Die Berliner Linken favorisieren den 8. Mai als Tag der Befreiung von der Nazi-Diktatur. Saleh stellt sich nun hinter die SPD-Abgeordnete Iris Spranger, die in einer Online-Petition fast 24 000 Unterschriften für den Frauentag gesammelt hat.

Der Frauentag wurde auf Anregung der deutschen Sozialdemokratin Clara Zetkin erstmals am 19. März 1911 in Deutschland und in Nachbarländern organisiert. Seit 1921 wird er jährlich am 8. März gefeiert. 1977 erkannte die UN-Generalversammlung den 8. März als Internationalen Frauentag an. An dem Tag fordern weltweit zahlreiche Organisationen die volle soziale, wirtschaftliche, kulturelle und politische Gleichstellung von Frauen.