Edis investiert in Eichhorst

Susan Hasse

Finowfurt (MOZ) Es war „eine Verkettung unglücklicher Umstände“, die zu stundenlangen Stromausfällen in Finowfurt und vor allem in Eichhorst führte. Um künftig Störungen schneller zu beheben, will der Netzbetreiber Edis eine neuralgische Trafostation zunächst modernisieren und im kommenden Jahr komplett erneuert.

In Eichhorst ist in diesem Jahr schon zum zweiten Mal der Strom ausgefallen. Zuletzt am 30. Juli. Insgesamt sechs Stunden war ein Teil der Haushalte im kleinen Schorfheide-Dorf vom Stromnetz abgeschnitten. Für die Eichhorster Gastronomen ist ein wirtschaftlicher Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden.

Der für die Vorfälle zuständige Netzbetreiber Edis will nun eine für die Versorgung Eichhorsts neuralgische Trafostation modernisieren. Ab kommender Woche soll die Station fern-überwacht und 2019 durch neue Technik ersetzt werden, kündigt Klein an.

Bürgermeister Uwe Schoknecht, gerade aus dem Urlaub zurück, begrüßt diese Investition. Schließlich muss er sich als Chef für den Katastrophenschutz in der Gemeinde Schorfheide für die Versorgungssicherheit einsetzen. Schoknecht hat daher den Leiter der Verteilnetze Uckermark-Barnim, Peter Klein, am Dienstag eingeladen, um über die Stromstörungen zu diskutieren. Nach Aussagen des Netzbetreibers Edis liegen die Gründe für den großflächigen Stromausfall vergangene Woche in Finowfurt, Lichterfelde und Eichhorst in einer Verkettung von mehreren technischen Pannen in den Leitungen. „Ein bedauerlicher und äußerst untypischer Fall“, so Edis-Sprecher Horst Jordan.

Kleine Beschädigungen an den Mittelspannungsleitungen, das sind dicke schwarze Kabel, die tief in der Erde liegen, waren die Ursache. Durch einen Schaden auf einem Kabel im Bereich Lichterfelde kam es zu Ausfällen auf den anderen Leitungen. So bei einem Kabel in Richtung Mischfutterwerk und zwischen Finowfurt und Eichhorst. Technisch ist das Ganze kompliziert: Beim Schaden eines Kabels müssen die anderen Leitungen den Spannungsverschiebungen standhalten. Sind sie allerdings selbst nicht vollständig intakt, und dabei reicht schon ein kleiner Riss in der Ummantelung, kann es auch hier zu einem Kurzschluss kommen. Grundsätzlich machen kleine Beschädigungen am Kabel dem reibungslosen Stromfluss über eine gewissen Zeit nichts aus. Am 30. Juli haben die Vorbeschädigungen allerdings zu „bedauerlichen Folgeschäden“ geführt, so Klein.

Vor allem durch Bauarbeiten oder auch durch Schnurnägel, die beim Ausflocken verwendet werden, werden immer wieder Kabel im Boden beschädigt. Edis-Abteilungsleiter Klein mahnt daher alle Bauunternehmer, sich aktuelle Karten bei Edis zu besorgen, um Beschädigungen der Kabel zu verhindern.

Grundsätzlich sieht sich der Netzbetreiber Edis gut aufgestellt, um im Störungsfall schnell zu reagieren. Ein Bereitschaftsdienst, der allein in Angermünde mit vier Technikern rund um die Uhr besetzt ist, sorgt dafür, dass Störungen schnell behoben werden. Das Stromnetz ist als sogenanntes Ringnetz so aufgebaut, dass beim Kurzschluss einfach von der anderen Seite des Ringes Strom zugeschaltet wird. Während die Techniker noch die kaputte Leitung suchen und reparieren, haben die Haushalte schon wieder Strom, erklärt Klein. So hätte es theoretisch auch am 30. Juli in Eichhorst sein sollen: Nur leider sind durch die Spannungsverschiebung, die von der ersten Störung verursacht wurden. auch neun Trafostationen in Richtung Eichhorst ausgefallen. Als dies entdeckt wurde, machten sich die Techniker auch hier an die Reparatur. Um 17.22 Uhr war alles behoben. Für das Eis und das Steak war es da allerdings schon zu spät.