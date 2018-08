Auszubildende werden Anlagenmechaniker

Andrea Linne

Bernau (MOZ) 150 Auszubildende und duale Studenten aus Brandenburg, Bremen und Niedersachsen starten in diesen Tagen im EWE-Konzern in ihr Berufsleben, wie die Firma mitteilt. Zum Beginn des neuen Lebensabschnittes und für die offizielle Begrüßung fanden sich alle am Standort Oldenburg zusammen. Mit dabei auch Cassandra Brosch, die in der technischen EWE Netz Meisterei in Biesenthal ihre Ausbildung absolviert. Unter den Auszubildenden in der Zentrale ist auch Benita Boche aus Oranienburg, die eine Ausbildung zur Industriekauffrau beginnt.

Drei weitere Brandenburger starten direkt vor Ort in Brandenburg und sammeln ihre Erfahrungen in der Heimat: Neben Cassandra Brosch sind das Tobias Pliegl in Fürstenwalde, Nico Heinz in Königs Wusterhausen und Paul Schulz in Seelow. Alle vier wollen den Beruf des Anlagenmechanikers erlernen, den EWE Netz seit vergangenem Jahr in Brandenburg ausbildet. „Dadurch können wir die Auszubildenden direkt mit unserer betrieblichen Praxis vor Ort vertraut machen, und sie bleiben in ihrer Heimat“, sagt Jörg Wieczorke, Leiter der EWE Netz-Region Brandenburg/Rügen. Das erleichtere später die berufliche Eingliederung in das Unternehmen, die grundsätzlich das Ziel des Unternehmens sei. „Ein entsprechendes Engagement und gute Leistungen des Nachwuchses vorausgesetzt“, so Jörg Wieczorke weiter.

Insgesamt bildet der EWE-Konzern sowohl kaufmännische als auch technische Fachkräfte aus. Über alle Jahrgänge hinweg arbeiten und lernen rund 450 Auszubildende und duale Studenten im EWE-Konzern.