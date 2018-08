Wohnen in Oberhavel wird immer teurer

Jürgen Liebezeit

Oberhavel (MOZ) Weil Berlin für Mieter und Hauskäufer kaum noch erschwinglich ist, weichen Interessierte immer häufiger ins Umland aus. Doch der Berliner Speckgürtel ist nach einer aktuellen Analyse des Immobiliendienstleisters „McMakler“ keine wirkliche Alternative. Das Berliner Büro hat eine steigende Marktpreisentwicklung im ersten Halbjahr 2018 gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 registriert. „Die explodierenden Immobilienpreise befeuern die Preisentwicklung in allen Umland-Gemeinden. Altlandsberg oder Oranienburg holen sichtlich auf“, sagt Geschäftsführer Hanno Heintzenberg. Das führe beispielsweise dazu, dass Häuser in Glienicke teurer seien als in einigen Berliner Bezirken. Das wollte die Glienicker Immobilienhändlerin Undine Staritz so nicht stehen lassen. Aufgrund der Lage und der Ausstattung gebe es unterschiedliche Preise: „Durchschnittswerte helfen da gar nicht.“ Auch das Gerücht, in den S-Bahn-Gemeinden gebe es keine Angebote mehr, wies sie als Spekulation zurück.

Mit die höchste Preissteigerung gab es laut „McMakler“ dieses Jahr in Glienicke mit 13,9 Prozent auf 3 212 Euro pro Quadratmeter. Unter den Spitzenreitern befinden sich auch Oranienburg, Leegebruch und Velten, wo die Quadratmeterpreise kräftig klettern, während sie in Hennigsdorf stagnieren.

Die Datenerhebung von „McMakler“ basiert nach eigenen Angaben auf einer Auswertung inserierter Kaufangebote für Häuser und Wohnungen verschiedener Immobilienportale.

Auch die Mietpreise in Oberhavel haben kräftig angezogen (plus 48 Prozent). Das zeigt eine Analyse des Immobilienportals „immowelt.de“, für die in einem Zehn-Jahresvergleich die Kaltmieten in allen Stadt- und Landkreisen der ostdeutschen Bundesländer untersucht wurden. Oberhavel verzeichnet den Angaben zufolge die drittgrößte Steigerung in Ostdeutschland.