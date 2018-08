Freie Fahrt für Paddler auf dem Rhin

Christian Schönberg

Rheinsberg (MOZ) Trotz der lang anhaltenden Dürre bleibt der Rheinsberger Rhin in diesem Jahr für Paddler offen. Davon geht der Geschäftsführer des Gewässerunterhaltungsverbands Oberer Rhin-Temnitz, Holger Lettow, aus.

Noch 2016 war es zur Sperrung der beliebten Naturwasser-Strecke gekommen. Seinerzeit lag das vor allem daran, dass die Wasserstände in den Seenketten insgesamt sehr niedrig lagen. „Wir haben jetzt den Fall, dass wir immer noch genug Wasser aus der Müritz bekommen, um den Wasserspiegel des Rheinsberger Sees auf gutem Niveau zu halten“, sagte Lettow am Dienstag. Das komme dann auch den sich unmittelbar daraus speisenden Rheinsberger Rhin zugute. Er fließt durch ein knapp 1 000 Hektar großes Naturschutzgebiet und ist bei Kanu-Touristen sehr beliebt.

Nichtsdestotrotz sehen auch Angler das anhaltend warme Wetter mit großer Sorge. Laut Andreas Sidow von der Fischerei-Aufsicht des Landkreises bedeuten warme Wassertemperaturen Stress für die Schuppentiere – je nach Art besonders stark. Karpfenartige kommen noch besser mit warmer Umgebung klar, Forellen- und Lachsarten deutlich weniger. Warmes Wasser bedeute aber vor allem den Verlust von Sauerstoff, der in dem nassen Element gelöst vorkommt und den Fischen das Leben erst ermöglicht: „Der Sauerstoff-Gehalt nimmt bei steigender Wasser-Temperatur stark ab“, so Sidow. Schwinden die Sauerstoff-Reserven bis zu einem gewissen Punkt, können Fische im Wasser ersticken.

Außer im Schwarzen Graben im Rhinluch sei noch kein Fischsterben gemeldet worden, betont Sidow. Das passt auch ins Bild vergangener Jahre: Bislang gab es in Ostprignitz-Ruppin auch in heißen, trockenen Sommern wie 2003 und 2006 nur kleinere Fischsterben. „Die Ausmaße waren immer begrenzt geblieben“, so Sidow. „Gegenwärtig ist das zum Glück immer noch so.“ Bei anhaltend extremen Verhältnissen werden Ereignisse wie im Schwarzen Graben auch andernorts „leider nicht auszuschließen“ sein, sagt er.