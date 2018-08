Bitte um mehr Unterstützung

Kai-Uwe Krakau

Ahrensfelde Für Eltern wird es inzwischen immer schwerer, einen Kita-Platz für ihre Kinder zu bekommen. Eine gute Alternative sind Tagesmütter – die Wertschätzung für ihre Arbeit ist allerdings noch nicht überall ausgeprägt.

Fünf Adressen von Tagesmüttern listet die Internetseite der Kreisverwaltung Barnim für die Gemeinde Ahrensfelde auf. Wer in den kommunalen Einrichtungen nicht zum Zuge kommt, kann es wenigstens dort versuchen. Die Tagesmütter tun alles, die Lücken im Angebot zu schließen. Doch auch ihre Plätze sind begrenzt.

Jahrelang, so jedenfalls der Eindruck der Frauen, kümmerte sich von der Verwaltung niemand um ihre Sorgen, Wünsche und vielleicht auch Forderungen. Nun habe es Mitte Juni wenigstens ein erstes Treffen gegeben, berichtet Tagesmutter Evelyn Freitag. Die Initiative zur Zusammenkunft sei dabei vom Rathaus ausgegangen – ein erster Hoffnungsschimmer für die fünf Frauen.

„Es war zunächst ein Kennenlernen“, so die Neu-Lindenbergerin. Man habe sich vorgestellt, über die Arbeit berichtet, aber auch schon einen Wunsch geäußert. Beispielsweise den nach finanzieller Unterstützung bei der Weiterbildung. „Wir als Tagesmütter würden auch gerne die Angebote für die Erzieher in den Kindertagesstätten nutzen“, sagt Evelyn Freitag.

Auch Kritik wurde geäußert. So waren viele Einrichtungen am diesjährigen kommunalen Bildungstag am 2. Juni beteiligt, an die Tagesmütter hatte man jedoch nicht gedacht. Beim „Qualitätszirkel“ sind die Tagesmütter, von denen drei ausgebildete Erzieher sind, ebenfalls außen vor.

Die Verwaltung wiederum hatte so ein paar Wünsche, die bei den Tagesmüttern das Bild vom „Notnagel“ assoziierten. Sie sollten unter anderem die Randzeiten abdecken oder sich um Kinder kümmern, die als „problematisch“ eingestuft werden. „In der Gemeinde Panketal gibt es eine deutlich bessere Zusammenarbeit mit der Verwaltung“, weiß Evelyn Freitag. Dort seien auch die Kitas an einer Kooperation mit den Tagesmüttern interessiert.

Das kann auch Rita-Wiegmann-Ruhnke bestätigen. Die Vorsitzende des Vereins „Tagesmütter für Barnim“ setzt sich seit sechs Jahren mit ihren Mitstreitern für die Förderung der berufsständischen Interessen der Tagespflegepersonen ein. „In Panketal zahlt die Gemeinde pro Kind und Monat zehn Euro“, so Rita Wiegmann-Ruhnke. Darüber hinaus gebe es eine Einmalzahlung in Höhe von 150 Euro. „Das könnte natürlich aufgestockt werden“. Zudem finden seit 2014 auf Anregung der Verwaltung regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch statt.

Auch andere Städte und Gemeinden im Barnim beteiligen sich inzwischen mit finanziellen Zuschüssen an der Arbeit der Tagesmütter. So zahle die Stadt Bernau ebenfalls einmalig 150 Euro, in Klosterfelde werden einmal jährlich 20 Euro überwiesen. „Mit Eberswalde sind wir diesbezüglich im Gespräch“, so die Vorsitzende.

Mehr als 200 Mitglieder gehören dem Verein an. Sein Ziel ist der Aufbau eines Netzwerkes zwischen den Tagespflegepersonen sowie zu den Vertretern aus Politik und Bildung. Ferner soll ein umfangreiches Aus- und Weiterbildungsangebot für die Tagesmütter, Eltern und weitere Interessierte geschaffen werden. Zudem wolle man den Landkreis Barnim bei der Erfüllung seiner Aufgaben unterstützen.

Als die Tagesmütter von Ahrensfelde und Vertreter der Verwaltungsspitze im Juni auseinandergingen, wurde ein zweites Treffen vereinbart. Eine Einladung hatten die Frauen bis zum Dienstag allerdings noch nicht in ihrem Briefkasten.