Barnimer Landschaften auf Gut Sarnow

Susan Hasse

Groß Schönebeck (MOZ) Auf Gut Sarnow bei Groß Schönebeck sind seit dieser Woche die Werke des Barnimer Künstlers Hartmut Moreike zu sehen. Auf eine offizielle Vernissage hat der Künstler angesichts des tropischen Wetters verzichtet. Derweil wird es eine Finissage im Dezember geben, verspricht er.

Penibel rückt Hartmut Moreike seine Bilder ins rechte Licht. Mit Hilfe von Draht und Bindern versucht er sie im großzügigen Wintergarten der Gasträume auf Gut Sarnow zu bändigen. Auf keinen Fall schief dürfen sie hängen.

Mehr als dreißig Werke des Ahrensfelder Künstlers sind bis Ende des Jahres im Groß Schönebecker Ortsteil Sarnow zu sehen. Hartmut Moreike ist kein Unbekannter Im Barnim. Schon mehrfach hat er seine Bilder der kunstinteressierten Öffentlichkeit gezeigt. So etwa im Wildauer Café „Kunst & Rad“. Alle Bilder sind Unikate, betont der Maler.

In Groß Schönebeck sind im Wesentlichen zwei Gattungen seiner Kunst zu sehen: Wie zwei Pole stehen sich die Barnimer Landschafts- und Stadtbilder gegenüber. Moreike malt gern die New Yorker Metropole: „Ich will zeigen, dass das urbane Leben auch schöne Seiten hat“. Beeindruckende Hochhaus-Silhouetten gehören für ihn dazu. Er selbst ist allerdings bereits vor 20 Jahren aus der turbulenten Großstadt nach Ahrensfelde gezogen. Hier bewirtschaftet er einen großen Garten mit Wein, Obst und Gemüse. Die Naturverbundenheit spiegelt sich auch in seinen Werken wider: Die Barnimer Wälder, Wiesen und Felder inspirieren ihn besonders. Erst kürzlich hat er beispielsweise das Bild „Die drei Kiefern“ gemalt. Seine Frau hat ihn dazu inspiriert, die habe sich nämlich im Wald verlaufen.Wie so oft im Leben, steht auch bei Moreike eine starke Frau an seiner Seite. Alla Moreike gibt ihm Inspiration, korrigiert ihn auch mal und gibt immer wieder Motivationen. „Sie ist meine härteste Kritikerin“, so Moreike, der sich selbst als Hobby-Künstler bezeichnet. Er war Autor und Journalist und habe vor einigen Jahren beschlossen, nur noch zu tun, was ihm Spaß mache.

Fragt man ihn nach seiner liebsten Jahreszeit, muss er nicht lange überlegen. Der Herbst mit seinen vielen Farben sei kaum zu toppen. Aber auch der Sommer sei sehr inspirierend, so der Künstler. Überhaupt, das Thema Farbe: Moreike liebt sie alle. Seine Werke zeichnen sich durch Farbintensität aus, teilweise pastos, teilweise impressionistisch mit leichtem Pinselstrich gehaucht, bestimmen sie die Bilder.

„Ich bin ein hoffnungsloser Romantiker“. Während die Maler der Romantik den Bildern, man denke etwa an Caspar David Friedrich, oft einen grauen Schleiher verpassten, mag es Moreike farbenfroh und keinesfalls melancholisch. Vielmehr dominieren Lust und Leidenschaft, so etwa bei den Bildern vom Gardasee. So bunt wie das Leben, sollen auch seine Bilder sein.