Erste öffentliche E-Tankstelle in Kremmen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Der Spargelhof will einen kleinen Teil zur Energiewende beitragen. Für Elektromobil-Fahrer gibt es seit zweieinhalb Wochen am Groß-Ziethener Weg eine Ladesäule für E-Autos – die erste öffentliche in Kremmen.

Kompatibel ist die 24 Stunden am Tag erreichbare Station mit Steckertyp zwei. „In den ersten Monaten wird dieser Service kostenlos angeboten“, teilt Spargelhof-Mitarbeiterin Elke Fuls mit. Benötigt wird, wie üblich, eine Transponderkarte. Wer nicht die passende hat, solle die Mitarbeiter im Hofladen oder Restaurant Landwirt ansprechen. Die von den Leipziger Stadtwerken aufgestellte Säule ist bereits in den einschlägigen Verzeichnissen im Internet registriert. E-Auto-Fahrer können so ihre Routen von Tankstelle zu Tankstelle besser planen. „Die Leistung beträgt 22 kW. Es können maximal zwei Autos gleichzeitig geladen werden“, so Marketingchefin Beate Gebauer. Der Ladevorgang dauert – je nach Autotyp und Ladestand – zwischen einer und vier Stunden. „Laut den Stadtwerken wurde die Säule schon genutzt“, so Elke Fuls. Vorrangig laden aktuell noch Spargelhof-Mitarbeiter ihre E-Autos auf.

Es soll nicht die einzige E-Tankstelle in Kremmen bleiben. Die Stadt beantrage aktuell Fördermittel für drei Ladestationen im Stadtgebiet, teilte Bauamtsleiterin Susanne Tamms am Dienstag auf Nachfrage mit.