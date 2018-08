Kaum Mücken im Spreewald

dpa

Lübbenau (dpa) Positive Nachricht für Spreewald-Touristen: Es soll in diesem Sommer so gut wie keine Mücken geben.

Im Frühjahr konnten sich kaum Mückenpopulationen in Tümpeln oder in Brackwassern bilden, weil es wenig Niederschlag gegeben habe, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kahnfährgenossenschaft Lübbenau, Steffen Franke, am Mittwoch.

Die jetzige Sommerhitze und ausbleibender Regen beeinträchtigen den Kahnfahrtbetrieb nicht, wie es neben Lübbenau auch vom Hafen in Burg hieß. Es gebe keine Probleme mit den Wasserständen in den Fließen.

Allerdings seien die Gästezahlen nachmittags etwas niedriger als sonst, sagte der stellvertretende Hafenmeister des Spreehafens Burg (Spree-Neiße), Thomas Petsching. Dafür gebe es mehr Andrang in den Vormittags- und in den Abendstunden. Unterm Strich gleiche es sich so wieder aus.