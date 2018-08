Weniger Paare heiraten in Berlin

dpa

Berlin (dpa) In Berlin haben im vergangenen Jahr weniger Paare standesamtlich geheiratet.

Die Zahl der Eheschließungen zwischen Frauen und Männern sank um 1062 auf 12 686, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Das entspricht einem Rückgang von knapp acht Prozent. Die seit Oktober 2017 möglichen gleichgeschlechtlichen Ehen sind allerdings nicht in der Statistik berücksichtigt - für eine Erfassung fehle bisher die Rechtsgrundlage, sagte ein Sprecher. Nach früheren Auskünften aus den Berliner Bezirken gab es allein zwischen der Einführung der „Ehe für alle“ und dem Jahresende 680 Eheschließungen homosexueller Paare in Berlin.