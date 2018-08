Fahrkartenautomat erneut angezündet

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Der nagelneue Fahrkarten-Automat der Deutschen Bahn am Bahnhof West in Neuruppin, der erst am Montag aufgestellt worden war, ist ebenfalls in Brand gesetzt worden. Wie die Polizei auf RA-Nachfrage sagte, haben Zeugen in der Nacht zu Mittwoch gegen 1.50 Uhr gemeldet, dass es aus der Fahrkarten-Ausgabe qualmte. Die Feuerwehr wurde schließlich hinzugerufen um den Brand zu löschen. Verursacht wurde dieser wieder durch eine Plastikflasche, die mit brennbarer Flüssigkeit gefüllt war, angezündet und in den Automaten gesteckt wurde. Nach dem gleichen Schema ist an dieser Stelle bereits 25. Juli ein Automat abgefackelt worden, weshalb ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden kann. Kriminaltechniker haben vor Ort Spuren der Täter gesichert. Der Schaden liegt bei etwa 15 000 Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Wer etwas Auffälliges in der Tatnacht gesehen hat oder Hinweise zur Tat hat, kann sich bei der Polizei unter 03391 3540 melden.