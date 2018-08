Geld für Dürreopfer an Bedingungen knüpfen

dpa

Potsdam (dpa) Finanzielle Hilfen für Betroffene der anhaltenden Dürre sollen nach Ansicht des Bundes für Natur und Umwelt Brandenburg mit Bedingungen verbunden sein.

Die Betriebe sollten nachweisen, dass sie Maßnahmen zur Klimaanpassung und für den Klimaschutz getroffen hätten, erklärte der Vorstandsvorsitzende Carsten Preuß am Mittwoch. Nachhaltig wirtschaftende Landwirte leisteten einen wichtigen Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Natur. Das Agrarministerium müsse entsprechende Kriterien erarbeiten. Das Land will die Landwirte mit fünf Millionen Euro unterstützen. Probleme würden durch staatliche Zuwendungen jedoch nicht gelöst, sagte Preuß.

Am kommenden Montag treffen sich Vertreter von Bund und Ländern in Berlin erneut. Zu der Besprechung in Berlin habe das Bundesagrarministerium eingeladen, sagte eine Sprecherin. Es handele sich um ein nicht-öffentliches Arbeitstreffen.

Der Bauernverband fordert Hilfen von einer Milliarde Euro für deutsche Bauern. Für das Geld sind in erster Linie die Bundesländer zuständig. Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU) will zunächst die Erntebilanz abwarten. Viehhaltern, bei denen das Futter knapp wird, soll aber schnell geholfen werden.