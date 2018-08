Weiter Protest gegen Umbau der Hedwigskathedrale

dpa

Berlin (dpa) Kurz vor dem Umbau der Hedwigskathedrale formiert sich wieder Protest gegen die Neugestaltung der katholischen Hauptkirche Berlins.

„Kreuz zeigen!“ - unter diesem Motto ruft die Bürgerinitiative Freunde der St. Hedwigs-Kathedrale für kommenden Mittwoch (15. August) zu einer Demonstration auf dem Bebelplatz auf. Nach der „unverständlichen Ausnahmegenehmigung“ zum „Radikalumbau“ drohe die Zerstörung eines historischen Denkmals. Die Neugestaltung müsse mit allen Kräften und juristischen Mitteln verhindert werden.

Der Umbau der Kathedrale soll im September beginnen und voraussichtlich bis 2023 dauern. Die Gottesdienste werden in die Kirche St. Joseph in Berlin-Wedding verlegt. Nach den Plänen soll unter anderem die Öffnung vom Innenraum in die Krypta, ein besonderes Merkmal der Kirche, geschlossen werden.

Der Senat hatte als Oberste Denkmalschutzbehörde dem Umbau zugestimmt. Mit der Renovierung solle der Raum tauglicher für Gottesdienste werde. Dabei soll der Altar in den Mittelpunkt rücken.

Kritiker warnen vor einem „großen Verlust“. Die Kirche sei im Zeichen der liturgischen Erneuerung entworfen worden. Der Architekt Hans Schwippert (1899-1973) habe dabei ein gesamtdeutsches Denkmal geschaffen. Die Umbau- und Sanierungskosten werden auf rund 60 Millionen Euro beziffert.

Davon sollen 20 Millionen Euro vom Erzbistum kommen, weitere 20 Millionen Euro von allen 27 deutschen Diözesen. Zwölf Millionen Euro stehen vom Bund und acht Millionen Euro vom Land Berlin in Aussicht.