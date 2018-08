Ohren auf, entspannt und hingehört

Das Zuckertraumtheater kam auch in diesem Jahr bei den Besuchern des Hörspielwochenendes super an. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg (MOZ) Schnell die Badehose eingepackt, dazu eine kleine Decke und nichts wie raus an die vielen Brandenburger Gewässer, die bei den tropischen Temperaturen am Wochenende Abkühlung versprachen. Richtig war man mit diesen Utensilien in der Tasche allerdings nicht nur am Strand, sondern auch beim diesjährigen Brandenburger Hörspielwochenende, bei dem die schattenspendenden Bäume des Theaterparks einmal mehr die perfekte Kulisse boten, sich zurückzulehnen und spannenden Geschichten zu lauschen, während in den Pausen eine wilde Wasserblume für Erfrischung bei den kleinsten Hörspielfans sorgte.

Und die war auch nötig, hatten sie gemeinsam mit der Feuerwehr, bei der der Kaffee kalt wird – ein DDR-Klassiker von Hannes Hüttner – doch gerade viele Einsätze bewältigt und Oma Eierschecke, die vergaß, die Ofentür zu schließen, vor einem großen Brand gerettet. „Das macht Spaß, man weiß nie, wo die Blume hinspritzt“, freute sich etwa Lena Bergmann über den vom Lauschkultur kurzfristig organisierten Wasserspaß. Doch kaum geht das Programm weiter, sitzt auch Lena wieder gebannt auf ihrem Platz, um mit Nixe Nia, Äffchen Zippizappi und Papagei Papperlapappsi die Regenbogeninsel zu erkunden.

„Das Zuckertraumtheater kommt jedes Jahr gut bei den Kindern an, weshalb sie schon fest zu unserem Programm gehören und jedes mal etwas Neues bieten“, freut sich Leo Bauch, Vorsitzender des organisierenden Lauschkultur e.V., der schon seit seiner Kindheit von Hörspielen begeistert ist, den Kindern noch heute Klassiker wie „TKKG“ oder „Die Drei Fragezeichen“ empfiehlt.

Und weil die teils schwierig zu bekommen sind, bot das Hörspielwochenende mit einem Hörspielflohmarkt, auf dem diverse Kassetten und CDs zu finden waren, in diesem Jahr Gelegenheit, die Lieblingsstücke sogleich vor Ort zu erwerben. Ein Angebot, das die gut zweitausend Besucher des Hörspielwochenende neben Kinderschminken und Hopseburg dankend annahmen. „Es ist einfach eine tolle Veranstaltung und Gelegenheit, sich gemütlich im Park zu verabreden und dabei ein paar Geschichten zu lauschen, weshalb wir jedes Jahr gern wiederkommen“, so Heike Kahlisch, die mit ihren Enkelinnen und Tochter Sarah den Samstagnachmittag in der lauschigen Atmosphäre des Theaterparks genoss und sich dabei Kuchen und Eis, die fleißig verteilt wurden, schmecken ließ.