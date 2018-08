dpa

Berlin (dpa) Kennt ihr diese Leute, die alles nachsalzen, noch bevor sie es probiert haben? Oder noch schlimmer: die, die alles in einer Soße ertränken? Frevel! Ich mag nicht mal zum Grillfleisch eine Soße, weil ich den schönen Fleischgeschmack nicht verderben will. Es gibt allerdings eine große Ausnahme: unsere selbstgemachte Barbecue-Soße. Die darf an keinem Grillabend fehlen und ist auch als Mitbringsel gerne gesehen.

Zutaten für ca. 500 ml:

250g Ketchup, 80 ml Sojasoße, 4 Frühlingszwiebeln, 2 Knoblauchzehen, 2 EL frischer Ingwer, 65 g brauner Zucker, 40 ml Brandweinessig

Zubereitung:

1. Die Frühlingszwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer putzen und sehr klein hacken. Zusammen mit den anderen Zutaten in einen Topf geben und unter ständigem Rühren zum Kochen bringen.

2. Die Hitze reduzieren und die Soße im offenen Topf mindestens 10 Minuten köcheln lassen, bis sie eine dickflüssige Konsistenz hat. Bis zum Verzehr kühl stellen.

Mehr Rezepte unter: http://www.dekoreenberlin.blogspot.com