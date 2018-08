Radfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

dpa

Berlin-Grunewald (dpa) Ein Fahrradfahrer ist in Berlin-Grunewald von einem Laster erfasst und getötet worden.

Nach ersten Erkenntnissen kam es zu dem Unfall, als der Radfahrer links an dem rechtsabbiegenden Lkw vorbeifuhr. Der Mann sei am Mittwochvormittag von den hinteren Reifen des Sattelzugs überrollt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Der genaue Hergang des Unfalls an der Hagenstraße Ecke Königsallee war noch unklar, der Radfahrer zunächst nicht identifiziert.

Der Verkehrsermittlungsdienst war im Einsatz. Wegen der Unfallaufnahme kam es zu Sperrungen, eine Buslinie wurde umgeleitet. Mehrere Medien hatten online über den Unfall berichtet.