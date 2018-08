dpa

Bonn (dpa) Geranien brauchen weniger Wasser, wenn man sie in den Schatten stellt. Zum Wassersparen an heißen Tagen empfiehlt es sich daher, die Pflanzen zeitweise an schattigere Orte etwa mit Ausrichtung nach Osten oder Westen zu stellen oder sie während der Mittagszeit zu schattieren. Das rät Pelargonium for Europe, eine Initiative von Geranienzüchtern.

Hobbygärtner können die Pflanzen auch leicht zurückstutzen, dann senkt sich ihr Wasserbedarf ebenfalls. Auch wenn man damit zeitweise die Blütenfülle reduziert, tut man damit den Geranien sogar auf zweierlei Weise etwas Gutes: Sie leiden weniger Durst, und das Zurückstutzen regt die Pflanze an, verzweigte Triebe zu bilden. Dadurch werden die Balkonpflanzen kompakter und dichter.