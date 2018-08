Sommerbaustelle auf Zubringer vor Abschluss

dpa

Berlin (dpa) Die Bauarbeiten auf dem Zubringer Schönefeld sind schneller fertig geworden als erwartet.

Der Abschnitt der Autobahn 113 zwischen den Anschlussstellen Späthstraße und Johannisthaler Chaussee werde an diesem Freitag und damit eine Woche früher als geplant wieder freigegeben, kündigte die Senatsverwaltung für Verkehr am Mittwoch an. Derzeit würden noch die Absperrungen abgebaut.

Anlass für die Arbeiten sind chemische Reaktionen im Beton, die etwa zu Rissen und abgeplatzten Kanten führen können, sogenannter Betonkrebs. Bereits seit 2016 mussten deshalb Abschnitte des 2005 freigegebenen Autobahnneubaus saniert werden. Mehrere Ein- und Ausfahrtrampen sollen 2019 folgen. Bei der diesjährigen Baustelle wurde die geschädigte Betondecke den Angaben zufolge durch Asphalt ersetzt.