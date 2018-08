Auto bei Wulkow komplett ausgebrannt

MOZ

Wulkow Ein Opel ist am frühen Dienstagmorgen zwischen Wulkow und Schönberg ausgebrannt. Der 40-fährige Fahrer nahm gegen 5.10 Uhr Dieselgeruch im Innenraum wahr. Er hielt auf dem Grünstreifen an und stieg mit seinem 41 Jahre alten Beifahrer gerade noch rechtzeitig aus. Denn wenige Augenblicke Später stand das Auto bereits vollkommen in Flammen. Die Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindern. Allerdings wurden einige Bäume durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben vom Brand unverletzt. Der Beifahrer zog sich allerdings eine Verletzung zu, als er sich zu Fuß nach Schönberg aufmachte, um Hilfe zu holen. Denn dabei streifte ein vorbeifahrendes Auto seine Hand. Der Mann kam ins Krankenhaus.