Frauen belästigt und gewürgt – zwei Tatverdächtige gestellt

dpa

Lübben (dpa) Zwei Männer sollen zwei Frauen in Lübben (Dahme-Spreewald) auf der Straße belästigt beziehungsweise gewürgt haben. Tatverdächtig sind ein 19- sowie ein 25-Jähriger, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

In der Nacht sollen sie eine Gruppe von drei Frauen, die mit ihren Fahrrädern unterwegs waren, zunächst angesprochen und nach Zigaretten gefragt haben. Dann habe der 19-Jährige eine der Frauen – eine 31-Jährige – unvermittelt belästigt. Eine 28-Jährige ging demnach dazwischen – der 25-Jährige soll sie aber sofort von hinten angegriffen, gewürgt und weggezogen haben. Laut Polizei soll erst ein Tritt der Frau gegen ihren Angreifer die Attacke beendet haben.

Die Polizei stellte die beiden Tatverdächtigen in der Nähe. Dabei griff der 25-Jährige einen Beamten an, der bei der Abwehr verletzt und medizinisch versorgt werden musste, wie es weiter hieß. Die beiden Männer sollen unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden haben. Die Polizei nahm sie in Gewahrsam. Es werde wegen sexueller Nötigung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.