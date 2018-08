Richtfest für kommunalen Wohnungsbau

Volkmar Ernst

Schildow (MOZ) „Gerichtet steht nunmehr das Haus vom Sockel bis zum First hinaus.“ So begann der Richtspruch, mit dem Zimmermann Dennis Dzedzitz von der Firma „D und H“ GmbH aus Bernau die zum Richtfest des Mehrfamilienhauses in der Schildower Gartenstraße 14 erschienenen Gäste begrüßte. Filippo Smaldino-Stattaus (SPD), Bürgermeister des Mühlenbecker Landes, ist gekommen, ebenso Bauamtsleiter Hanns-Werner Labitzky, Schildows Ortsvorsteher Claus Schwartzer sowie Mitglieder des Ortsbeirates, der Gemeindevertretung und der Verwaltung. Keinesweg sollen die vergessen werden, die auf der Baustelle Hand anlegen. Mittwoch wurde die Richtkrone auf den Baukörper auf dem kommunalen Grundstück gesetzt. Damit steht der Rohbau und nun können die Ausbaugewerke mit ihrer Arbeit beginnen. Entstanden ist auf dem 1 534 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem im hinteren Teil noch ein älteres Mehrfamilienhaus vorhanden ist, ein Mehrfamilienhaus, in dem sechs Wohneinheiten entstehen sollen. Die Zwei- und Dreiraumwohnungen haben eine Größe von 70 bis 75 Quadratmeter und verfügen über jeder einen Balkon. Die im Untergeschoss gelegenen Wohnungen werden barrierefrei sei, so Tino Matzke vom Bauamt.

Die Idee für das Haus stammt von der Gemeinde, die damit ihren Bestand an kommunalem Wohnraum erweitern möchte. „Schildow ist ein begehrter Wohnstandort, doch fehlen bezahlbare kommunale Wohnungen“, so der Bürgermeister. „Mit dem Projekt wollen wir ein Zeichen setzen und diesen Bestand erweitern.“ Das klappt insofern, da der Bestand an kommunalen Wohnungen mit der Fertigstellung auf 40 anwachsen wird. Das im hinteren Teil des Grundstücks gelegenen Gebäude wird später abgerissen und dort ein zweiter Baukörper, abermals mit sechs Wohneinheiten, gebaut. Die Mieter erhalten die Möglichkeit, eine Wohnung im Neubau zu nutzen.

Die Gesamtkosten für das Projekt liegen bei rund 1 150 000 Euro. Die Einstiegsmiete liegt sozialverträglich bei 7,50 Euro pro Quadratmeter kalt. Im Februar 2019 soll das Haus fertig sein.

Erste Interessenten für die Wohungen haben sich bereits gemeldet.