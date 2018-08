76-Jährige wehrt sich gegen Vergewaltiger

Jürgen Liebezeit

Oranienburg (MOZ) Erfolgreich zur Wehr gesetzt hat sich am 31.Juli ein 76-jährige Frau gegen eine Sexualstraftat. Nach Angaben der Polizei von gestern ging die Rentnerin nachmittags auf der Pferdeinsel in Oranienburg spazieren, als sie von einem unbekannten Mann, der eine schwarze Gesichtsmaske und Handschuhe trug, von hinten angegriffen wurde. Er legte ihr den Arm um den Hals und riss sie zu Boden riss. Als der etwa 1,70 Meter große Mann sich die Hose abstreifen wollte, traf die mutige Frau ihn mit einem Faustschlag ins Gesicht und trat ihm mit dem Bein in die Genitalien. Der Täter, der durch die Verteidigungsangriffe verletzt sein könnte, ergriff daraufhin die Flucht. Die Geschädigte erlitt Verletzungen. Die Polizei bittet jetzt Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03301 8510 zu melden.