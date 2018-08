Meteorologen sehen Spitzenwerte erreicht

dpa

Berlin (dpa) Die Stadt heizt auf: 37 Grad hat die älteste Messstation der Hauptstadt in Berlin-Dahlem am Mittwochnachmittag verzeichnet. Das ist dort der bislang höchste Wert in diesem Jahr.

„Ein Rekord ist es nicht. Wir hatten schon Sommer mit 39 Grad. Aber in diesem Monat ist das kaum mehr zu toppen“, sagt Thomas Dümmel, Meteorologe an der Freien Universität Berlin. Ab Donnerstag gingen die Temperaturen zurück – bis auf angenehme 25 Grad am Wochenende. Die aufsteigenden Hitzeblasen, die in der Höhe auf kühlere Luftschichten treffen, könnten aber bis Freitag zu Gewittern führen.

Die Hitze ließ auch die Ozonwerte am Mittwochnachmittag am Grenzwert von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft kratzen. „Vorsorglich sollen Menschen, die erfahrungsgemäß auf Ozon empfindlich reagieren, ungewohnte und starke körperliche Anstrengungen im Freien vermeiden“, teilte die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz mit. Ein Risiko für die Gesundheit der gesamten Bevölkerung wird aber erst ab einem Ein-Stunden-Mittelwert von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter gesehen.

Temperaturen von 37 Grad hält Dümmel für den Rest des Jahres in Berlin für nahezu ausgeschlossen. „Da müsste heiße Luft von Süden mit einer großen Windgeschwindigkeit zu uns geblasen werden“, sagte er. Auf viel mehr als 30 Grad komme es sonst ab Mitte August in unseren Breiten nicht mehr.

Die Berliner Stadtreinigung will ab der Nacht zu Freitag für etwas Abkühlung in der Hauptstadt sorgen. „Wir werden mit 22 Spülfahrzeugen auf mehrspurigen Straßen unterwegs sein, vor allem in der Innenstadt“, sagte Sprecher Sebastian Harnisch. Die orangefarbenen Laster haben einen eingebauten Wassertank, der rund 10 000 Liter fasst. Ausfahrbare Spüldüsen spritzen das Wasser auf die Fahrbahnen. „Das hat einen Kühlungseffekt, bindet aber auch den Staub und dient somit der Straßenreinigung“, ergänzte Harnisch.

Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr früh sollen die Fahrzeuge in den Nächten unterwegs sein. „Wir werden die Einsätze fahren, so lange wegen Hitze und Trockenheit Bedarf besteht. Bei Regen natürlich nicht“, sagte Harnisch. Die Kosten für Nachtzuschläge der BSR-Fahrer und das Wasser trage der Senat. Die Höhe konnte der Sprecher noch nicht beziffern. Jeweils zwei Spülfahrzeuge sollen nachts nebeneinander fahren. Die BSR bittet Autofahrer um Rücksicht.