Lastwagen kracht gegen Brücke

dpa

Berlin (dpa) Ein Lastwagen ist am Mittwochmorgen gegen eine Brücke in Berlin-Reinickendorf gefahren und hat einen Feuerwehreinsatz sowie große Probleme bei der S-Bahn verursacht. Aus noch unbekannter Ursache sei der Ladekran des Lkw ausgeschwenkt gewesen und habe sich in der Brücke verkeilt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Demnach wurde der Fahrer bei dem Unfall auf dem Waidmannsluster Damm verletzt. Sanitäter behandelten ihn.

Wegen möglicher Schäden an der Brücke stellte die S-Bahn den Zugverkehr rund um die Haltestelle Waidmannslust am Morgen zunächst komplett ein. Betroffen waren die S-Bahnlinien 1 und 26. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Gegen Mittag konnte der Betrieb eingleisig und eingeschränkt wieder aufgenommen werden. Züge der Linie 1 fuhren seltener, die Linie 26 fiel nördlich des Nordbahnhofs aus.

Die Feuerwehr beendete ihren mehrstündigen Einsatz am frühen Nachmittag, wie ein Sprecher erklärte. Nachdem der Strom an den Gleisen vorübergehend abgeschaltet worden war, konnte der Lkw geborgen und abgeschleppt werden.

Für die Fahrgäste der S-Bahn ging der Ausnahmezustand weiter: Mitarbeiter der Bahn mussten die beschädigte Brücke begutachten und reparieren. „Die Schäden an der Kabelanlage waren schwerer als gedacht“, sagte ein Sprecher der S-Bahn. Die Arbeiten dauerten bis zum späten Nachmittag an und sollten bis zum Abend abgeschlossen sein, wie der Sprecher erklärte.