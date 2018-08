Stefan Lötsch

Neuzelle (MOZ) Die Polizei erhielt am Mittwoch Kenntnis von einem Autodiebstahl in der Frankfurter Straße in Neuzelle. Laut Informationen der Polizei haben Unbekannte dort von einem Grundstück einen PKW Audi gestohlen. Der Sachschaden ist erheblich. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, hatte das Fahrzeug einen Wert von 42 000 Euro. Nach dem Audi wurde bisher erfolglos die Fahndung aufgenommen. Neuzelle war in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder das Ziel von Autodieben. Die scheinen es besonders auf Modelle aus dem Volkswagenkonzern abgesehen zu haben. Nicht immer gelang es, die Autos zu entwenden. (lö)