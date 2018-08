Land spendiert kostenlosen Internetzugang

Holger Rudolph

Rheinsberg (MOZ) Auf dem Gebiet der Stadt Rheinsberg will das Land Brandenburg acht WLAN-Hotspots einrichten. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) freut sich über einen Brief der Regionalentwicklungsgesellschaft Nordwestbrandenburg über die geplante kostenlose Netzanbindung.

Das Land Brandenburg will mit seinen Hotspots etwas für die vielen Internet-affinen Touristen tun. Insgesamt möchte das Wirtschaftsministerium Hotspots an 1500 Standpunkten einrichten. Die acht Rheinsberger Punkte, an denen User vielleicht schon bald mit Laptop oder anderen Endgeräten kostenlos ins Internet gehen können, befinden sich an touristischen Schwerpunkten. Insgesamt sind landesweit 820 Hotspots in Haupt-Tourismusregionen vorgesehen.

Die Tourist-Information im zu Rheinsberg gehörenden Staatlich anerkannten Erholungsort Flecken Zechlin steht ebenso auf der Liste wie das Alfred-Wegener-Museum in Zechlinerhütte und das Mühlenmuseum in Dorf Zechlin. In unmittelbarer Nachbarschaft werden sich die Hotspots von Rheinsberger Schloss und Musikakademie befinden. Nicht weit davon entfernt ist auch die Tourist-Information im Marstall, wo ebenfalls ein Hotspot geplant ist. Am Radweg südwestlich des Schlossparks ist ein weiterer Zugangspunkt vorgesehen. Außerdem soll das Eisenbahnmuseum am Bahnhof einen Hotspot bekommen.

Rathaus-Chef Schwochow weiß, dass kaum noch ein Tourist ohne Laptop in Urlaub fährt und der Gratis-Zugang zum Internet sehr geschätzt wird. Auch fallen für die Stadt Rheinsberg keine Kosten durch die Zugangspunkte an. Allerdings gilt dies nur für die ersten fünf Jahre. Sollen die Hotspots darüber hinaus erhalten bleiben, ist die Stadt Rheinsberg für Betrieb und Wartung auch finanziell verantwortlich.

Noch sind die Hotspots allerdings Zukunftsmusik. Das Land hat gerade erst eine Ausschreibung gestartet, die darüber entscheiden soll, wer die Zugangspunkte errichten darf. Wann diese fertig sein sollen, ist dem Rheinsberger Rathaus bislang noch nicht mitgeteilt worden.