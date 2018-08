Hilfe bei Hitze und Frost

Olav Schröder

Trampe (MOZ) Die Forderung nach einer Risikovorsorge für Landwirte angesichts des Klimawandels erheben Axel Vogel, Fraktionsvorsitzende der Bündnisgrünen im Potsdamer Landtag, und Holger Lampe, Vorsitzender des Barnimer Bauernverbandes. Vogel besuchte am Mittwoch die Agrargenossenschaft in Trampe.

„Sommer mit 30 bis 35 Grad mussten wir auch früher schon durchmachen“, sagte Holger Lampe, fügte aber hinzu: „Wenn die Klimaerwärmung sich so fortsetzt, dann gibt es für alle viel zu tun.“ In diesem Jahr sei die Futterbeschaffung ein „ernstes Problem“. Und beim Getreide Weizen liege der Ausfall bei 30 bis 40 Prozent. Der Schaden lasse sich jedoch nicht nur an der Menge ablesen. Aufgrund der geringeren Qualität seien nur geringere Einnahmen zu erzielen, so dass weitere finanzielle Einbußen zu erwarten seien.

Angesichts der in den zurückliegenden Jahren zu beobachtenden Wetterveränderungen - von den Trockenperioden bis hin zu den heftigen Starkregen und Stürmen - müsse dringend Vorsorge getroffen werden, sagte Holger Lampe. Besser als die gegenwärtige Diskussion um eine Soforthilfe sei eine generelle Risikovorsorge, beispielsweise in Form eines Fonds, in den jeder Landwirt einzahlen könne. Ein damit verknüpfte steuerliche Berücksichtigung müsse auf Bundesebene geschaffen werden, so Axel Vogel. Michael Ahlers, der stellvertretender Sprecher des Oberbarnimer Regionalverbandes der Bündnisgrünen, hielt fest, dass diese Form der Risikovorsorge auf jeden Fall einer Versicherungslösung vorzuziehen sei. Aus Sicht von Holger Lampe ist die betriebliche Vorsorge-Lösung die unbürokratischere Variante. Allerdings vermisse er auf Bundesebene den Willen, die steuerlichen Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.

Mit dem Blick auf anhaltende klimatische Veränderungen ist die finanzielle Absicherung der Landwirtschaftsbetriebe jedoch nur eine von mehreren in einem umfassenden Maßnahmekatalog. Erforderlich sei auch ein wissenschaftlicher Vorlauf in der Pflanzenzucht. Benötigt werden Sorten, die den extremen Bedingungen von Frost bis Hitze Stand halten. So seien beispielsweise Weizensorten erforderlich, die nicht ausfrieren. Diesen Forschungsvorlauf, der langwierig und teuer sei, gebe es jedoch nicht, so Lampe.

Als gering werden die Chancen angesehen, durch Lagerung bessere Preise zu erzielen und Betriebe abzusichern. „Es gibt keine Reserven, die Landwirte müssen verkaufen und die Preise werden diktiert“, beschreibt Holger Lampe die Lage. Eine neue Halle zu bauen, sei aber auch teuer und die Genehmigung zu erhalten schwierig. Es fehle oftmals das allgemeine Verständnis für die Anforderungen in der Landwirtschaft: „Wir alle wollen Lebensmittel von hoher Qualität, aber möglichst umsonst.“

Handlungsbedarf sehen Axel Vogel und Holger Lampe im Bereich der Landschaftsplanung. In der Landes- und Regionalplanung wird die Ausweisung von Vorbehaltsflächen für die Landwirtschaft gefordert. Ausgleichsmaßnahmen und Landwirtschaft dürften nicht gegeneinander ausgespielt werden. Doch gegenwärtig gingen viele Ackerflächen verloren, weil sie zur Kompensation von Baumaßnahmen aufgeforstet werden.