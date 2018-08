Schweißen und schwitzen

Dauerheißer Arbeitsplatz: Alexandra Zinner ist die Pizzabäckerin vom Pizza Point. In der Küche mit dem großen Pizzaofen ist es in diesen Tagen beinahe 50 Grad warm, schätzt sie. © Foto: Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) ... und es geht noch heißer – beim Schweißen auf dem Dach, vorm Pizzaofen oder unter der Feuerwehrmontur gibt es keine Klimaanlage. Während mancher schon ins Schwitzen kommt, wenn er die Computermaus bewegt, geht es in einigen Jobs im Oberbarnim von Natur aus heiß her.

Schon um neun klettert das Thermometer am Mittwoch auf 30 Grad. Vorhergesagt sind in Eberswalde 36. Auf dem Dach der Montessori-Schule ist es noch deutlich heißer. Dort wirft Roman Vlay den Brenner an, um Bitumenbahnen festzuschweißen. „1000 Grad erzeugt der“, sagt der Dachdeckermeister.

Aber auch andere Arbeiten, die Vlay zu erledigen hat, sind unter der prallen Sonne schweißtreibend. „Ich habe erstmal den Wasserschlauch hochgelegt“, erklärt er. Ohne die Dachbedeckung zu kühlen, würde er in dem von der Hitze aufgeweichten Material versinken. Ab und zu nimmt Vlay auch selbst eine Erfrischung aus dem Gartenschlauch. „Und ich gehe schon öfter mal in den Schatten, trinke öfter oder hole mir ein Eis.“ Gut gegen Hitze wäre auch ein früher Feierabend, weiß der Eberswalder. Allerdings müssen die Arbeiten noch in der Ferienzeit fertig werden.

Heißer Job gesucht? „Da sind sie hier richtig“, sagt Alexandra Zinner mit erfrischtem Lachen. Zwischen den Bestellungen kühlt sich die Pizzabäckerin vom Pizza Point auf dem Hof ab. „An anderen Tagen lässt sich’s aushalten. Jetzt ist es schon extrem“, sagt sie, wieder am Pizzaofen, der auf 300 Grad Celsius angeheizt ist. „Wir kommen hier in der Küche fast auf 50 Grad.“ Ihre Strategien gegen Hitze am dauerheißen Arbeitsplatz? „Pulswärmer zum Schweißabwischen oder ein kaltes Handtuch im Nacken“, sagt sie. „Aber ich bin auch schon ein bisschen im Training.“

Im Training ist auch Alexander Schmidt vom Sportverein Stahl Finow. Der Potsdamer hat einen der angenehmeren heißen Jobs: Er trainiert auf dem Werbellinsee Kinder und Jugendliche aus verschiedenen Bundesländern im Segeln. „Bei mehr als 40 Grad in der Sonne hilft nur Abkühlung von innen und außen“, sagt er. Also trinken – und ein Sprung ins Wasser nach der Betreuung.

Einen immer brandheißen Beruf haben wiederum die Männer von der Eberswalder Berufsfeuerwehr. Zu Einsätzen ohne Feuer geht es auch mal im T-Shirt. Doch wenn es brennt, ist die volle Montur Pflicht. „Mit Pressluftatmer und Stiefeln kommen Sie locker auf über 25 Kilogramm“, sagt Wachabteilungsleiter Rainer Depke. Bei Bränden würden derzeit auch die Freiwilligen Wehren dazugeholt. „Bei den Temperaturen kann man nicht lange arbeiten und braucht vor Ort Kräfte zum Ablösen.“

Weniger hitzig als man vermuten könnte, geht es auf den Erntefeldern zu. „Unsere Fahrzeuge auf den Äckern fahren alle klimatisiert“, sagt Rainer Dickmann, Geschäftsführer der Schorfheider Agrar GmbH aus Groß Schönebeck.

Straßenbauern wie Aldo Scholz und Kollegen, die für eine Templiner Firma das Natursteinpflaster an der Ossietzkystraße neu einsetzen, würde das kaum helfen. „Man streitet sich, dass Berliner Beamte in klimatisierten Büros hitzefrei kriegen und wir stehen hier in der Sonne“, stellt der 60-Jährige fest, der jeden Stein einzeln einklopft, Hunderte am Tag. „Erfrischend ist es nicht.“ Eine Sonnenbrille, „ein bisschen Sonnenschutz und viel viel trinken“, ist sein Rezept gegen die Hitze. „Und öfter mal Pause machen – ohne Pause geht das gar nicht.“