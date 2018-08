Senftleben fordert Entlassung von Diana Golze

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Im Skandal um gestohlene und möglicherweise unwirksame Krebsmedikamente hat Brandenburgs CDU-Chef Ingo Senftleben am Mittwoch die Entlassung von Gesundheitsministerin Diana Golze (Linke) gefordert.

Gegenüber der Märkischen Oderzeitung sagte Senftleben, dass Golze mit ihrer zögerlichen Aufklärung dazu beigetragen habe, dass die Brandenburger und vor allem betroffene Patienten das Vertrauen in den Staat verloren haben. Der CDU-Chef kritisierte außerdem, dass die Landesregierung für den sensiblen Bereich der Medikamentenüberwachung nicht genügend Personal bereitgestellt habe.

„Nun gelingt auch die Aufklärung nur zögerlich“, so der Vorwurf von Senftleben. Er wirft der Gesundheitsministerin vor, nicht nach betroffenen Patienten zu suchen, die die in Griechenland gestohlenen und in Deutschland vertriebenen Krebsmedikamente eingenommen haben. Tatsächlich wurde diese Aufgabe Ärzten und Apothekern überlassen.