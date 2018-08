Sonne lässt Ozonwerte steigen

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die hohen Temperaturen und die intensive Sonneneinstrahlung lassen auch die Ozon-Werte in Eisenhüttenstadt steigen. An 26 Tagen in diesem Jahr wurde bereits der Zielwert von 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Der höchste Wert wurde bisher im Juli mit 202 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft ermittelt.

Es ist geruchlos, entsteht vor allem bei intensiver Sonneneinstrahlung und hohen Temperaturen – und ist in zu hohen Konzentrationen schädlich für die menschliche Gesundheit und die Pflanzenwelt. Für die Entstehung von Ozon sind momentan die besten Bedingungen. Die anhaltende Hochdruckwetterlage lässt die Werte nach oben schnellen.

Für Eisenhüttenstadt lässt sich die Ozonkonzentration tagesaktuell nachverfolgen. Denn in der Karl-Marx-Straße steht eine von insgesamt 16 Messstationen im Land Brandenburg, an denen die Luftqualität überwacht wird. Da Eisenhüttenstadt ein Industriestandort ist, ist die Stahlstadt dafür ausgewählt worden. Während in den Wintermonaten eher die Feinstaubbelastung ein Thema ist – in Eisenhüttenstadt gab es in diesem Jahr acht Grenzwertüberschreitungen vor allem im Februar und März –, ist es in den Sommermonaten vor allem das Ozon. An 26 Tagen in diesem Jahr – zuletzt am Dienstag – wurde in Eisenhüttenstadt der Zielwert von maximal 120 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in acht Stunden überschritten. Dieser Zielwert, so ist es festgelegt, darf höchsten an 25 Tagen pro Kalenderjahr überschritten werden, allerdings gemittelt auf drei Jahre. Da im vergangenen Jahr der Zielwert nur an sechs Tagen überschritten wurde, 2016 an 20 Tagen, dürfte der Zielwert in Eisenhüttenstadt eingehalten werden. Allerdings schreibt das Bundesumweltamt, dass dieser Acht-Stunden-Wert langfristig gar nicht mehr überschritten werden soll. Es wird aber nicht gesagt, wann das gelten soll. Diese langfristige Zielvorgabe wird derzeit an allen 16 Messstellen im Land Brandenburg nicht einmal ansatzweise eingehalten. In Cottbus und Frankfurt sind die Zielwert sogar schon an 28 Tagen überschritten worden.

Neben dem Zielwert gibt es noch eine Informationsschwelle von 180 Mikrogramm pro Kubikmeter, ermittelt über eine Stunde. Wird dieser Wert erreicht, sollten eigentlich Verhaltensregeln über die Medien an die Bevölkerung weitergegeben werden. In Eisenhüttenstadt wurde diese Marke in diesem Jahr an einem Tag geknackt, in den vergangenen Jahren aber gar nicht. Im Land Brandenburg wurde der Informationswert an sieben der Messstellen erreicht, unter anderem auch in Frankfurt. Die Alarmschwelle von 240 Mikrogramm pro Kubikmeter wurde allerdings in Brandenburg nicht erreicht.

„Die gesundheitlichen Wirkungen von Ozon bestehen in einer verminderten Lungenfunktion, entzündlichen Reaktionen in den Atemwegen und Atemwegsbeschwerden“, erklärt das Bundesumweltamt. „Bei körperlicher Anstrengung können sich diese Auswirkungen verstärken. Empfindliche oder vorgeschädigte Personen sollten bei hohen Ozonwerten körperliche Anstrengungen im Freien am Nachmittag vermeiden.“

www.luftdaten.brandenburg.de