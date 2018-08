Vom Festival ins Trauzimmer

© Foto: Hochzeit am 8.8.2018: Lisa Bendig und Jean Höllerl haben sich im Fürstenwalder Rathaus trauen lassen. Vor fünf Jahren lernten sie sich an genau diesem Datum bei einem Festival kennen.Foto: Manja Wilde

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Wenn an einem Mittwoch gleich drei Paare in Fürstenwalde heiraten, muss es ein besonderes Datum sein: Der 8.8.2018 war dies aufgrund seiner Zahlenkombination. Lisa Bendig und Jean Höllerl wählten den Tag allerdings aus einem anderen Grund.

Vor wenigen Tagen kehrten Lisa Bendig und Jean Höllerl wieder an den Ort zurück, an dem ihre Liebe vor fünf Jahren begann. „Wir haben uns beim Woodstock Festival kennengelernt“, sagt der heute 25-Jährige. „Es war beim Zusammenpacken“, ergänzt Lisa Bendig, heute 26 Jahre alt. Auf der Zugfahrt nach Berlin lernten sich die beiden näher kennen. „Er hat mich dann bis nach Hause gebracht“, sagt die junge Frau. Seit 8.8.2013 sind die beiden ein Paar. Und am Mittwoch, dem 8.8.2018, gaben sie sich im Alten Rathaus von Fürstenwalde das Ja-Wort.

Drei Trauungen hatten die Standesbeamtinnen Angela Weigelt und Anke Thiede in ihrem Kalender stehen. „Mittwoch, den 1.8.2018 hatten wir auch schon drei Hochzeiten. Für den Wochentag“, merkt Angela Weigelt an, „ist das schon außergewöhnlich“. Aber auch den 18.8.2018 haben sich drei Paare reservieren lassen, um in Fürstenwalde ihre Liebe mit der Ehe zu besiegeln.

Unterm Strich lässt sich wohl festhalten: Für einen besonderen Anlass sind besondere Daten beliebt. Insgesamt gaben sich in Fürstenwalde bis Anfang August 90 Paare das Ja-Wort, was in etwa den Vorjahreszahlen entspricht. Besonders gern geheiratet wird, wegen des meist schönen Wetters, von Mai bis September. Oft angewählte Orte sind das Restaurant „Seeblick“ in Trebus, das „Haus am Spreebogen“ und das Bischofsschloss.

Über zu wenig Sonne konnten die Heiratswilligen auch am Mittwoch nicht klagen. Im Amt Scharmützelsee trauten sich vier Paare; die Standesbeamtinnen waren seit dem Morgen im Einsatz. Für ihren großen Tag wählten die Verliebten das Theater am See, das Trauzimmer im historischen Bahnhof und die Villa Contessa. Bislang gab es im Amt Scharmützelsee in diesem Jahr 85 Trauungen, sagt Amtsleiter Jürgen Knuth – davon waren nur 14 Prozent „Einheimische“, der Rest kam aus Berlin und dem gesamten Bundesgebiet.

Auch in der Gemeinde Steinhöfel heiraten mehr auswärtige als einheimische Paare. Am 8.8.2018 schlossen zwei – aus Österreich und Berlin – den Bund fürs Leben. „Schlimmer ist der 18.8.2018“, sagt Standesbeamtin Grit Hahn. In einem „Marathon“ wird sie sechs Paare verheiraten. Auch Freitag der 13. werde gern gewählt – nicht selten würden bei diesen Trauungen kleine Missgeschicke passieren, Schwiegermütter am falschen Bahnhof aussteigen, Bräute verspätet eintreffen. „Das ist immer ganz lustig“, sagt Grit Hahn

In Erkner hielt sich der Andrang am Mittwoch in Grenzen, nur ein Paar aus Berlin traute sich. In Grünheide wollte am 8.8.2018 niemand heiraten. „Für den 18.8.2018 gab es mehrere Anmeldungen, einige sagten wieder ab, ein Pärchen traut sich“, sagt Standesbeamtin Brigitte Reschke. „Die meisten wollen am Samstag heiraten, da haben wir den Sommer über jetzt immer Eheschließungen.“

Für Lisa Bendig und Jean Höllerl, der seit Mittwoch auch Bendig heißt, spielt das keine Rolle. „Es ist alles ein bisschen verrückt bei uns beiden, und so soll es auch bleiben“, sagt die junge Braut, ihre Augen leuchten und der Piercingstein in ihrem Mund blitzt im Sonnenlicht. Für die Trauung hatte sich die Erzieherin, die als Betreuerin bei Drogen-Therapien arbeitet, ein knielanges, creme-weißes Spitzenkleid gewählt. Nach dem offiziellen Teil ging es ins Steakhouse an der Spree. „Da springen wir spontan ins Wasser“, verriet Lisa Bendig. Denn bei 35 Grad Celsius Mittagstemperatur kam nicht nur der Bräutigam, der in der Sicherheitsbranche tätig ist und einen dunkelblauen Anzug trug, ins Schwitzen. Vor einem Jahr zog das quirlige Paar von Berlin nach Fürstenwalde, zum Arbeiten pendeln beide täglich in die Hauptstadt.