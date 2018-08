Baustart für Hospiz am 1. Oktober

Jan-Henrik Hnida

Woltersdorf (MOZ) Nach langem Vorlauf beginnt der Bau des ersten stationären Hospizes für die Landkreise Oder-Spree und Märkisch-Oderland am 1. Oktober. Die Eröffnung der Einrichtung in kommunaler und kirchlicher Trägerschaft ist für Ende 2019 geplant.

Noch ist das Grundstück in der Schleusenstraße 46 – neben dem Krankenhaus – unbewohnt. Ab kommendem Jahr sollen hier 14 Zimmer für kranke Menschen entstehen, um sie in der letzten Phase ihres Lebens zu versorgen, betreuen und begleiten. „Ich freue mich sehr, dass das Hospiz jetzt endlich Realität wird“, sagt Angelika Behm, Geschäftsführerin der Diakonie-Hospiz Woltersdorf GmbH. Am Dienstag unterzeichnete sie den Bauvertrag zusammen mit René Gollasch, Geschäftsführer von Hoch- und Tiefbau Luckau, Silke Hoffmann, Projektmanagerin Immanuel Diakonie und Udo Schmidt, Geschäftsführender Direktor Immanuel Diakonie und Geschäftsführer Diakonie-Hospiz Woltersdorf. Für Angelika Behm ist es ein Herzensanliegen, die langjährigen Erfahrungen in der Hospizarbeit nun auch den Menschen in der Region um Woltersdorf zugutekommen zu lassen. Sie kann auf ihre langjährige Erfahrung mit dem stationären Hospiz Wannsee zurückgreifen, das sie seit 15 Jahren leitet.

Bereits 2011 hatte der Förderverein Polarstern in Neuenhagen die Idee, ein Hospiz zu unterstützen. Seit 2015 arbeiteten Diakonie-Hospiz Woltersdorf und der Verein gemeinsam an dem Projekt. „Ein langer Atem ist manchmal nötig, wenn man für Ideen wirbt, ein neues Projekt umsetzen möchte und dabei viele Menschen mitnehmen und überzeugen muss“, so Udo Schmidt. In Woltersdorf sei er besonders nötig gewesen – damit könnten auch die Stimmen einzelner Gemeindevertreter gemeint sein, die gegen das Hospiz waren.

Der Bau wird mit einer Gesamtfläche von 815 Quadratmetern im Erdgeschoss und 194 Quadratmetern im Obergeschoss errichtet. Alle 14 Gästezimmer entstehen im Erdgeschoss. Sie werden jeweils knapp 18 Quadratmeter groß sein und zusätzlich über ein eigenes Bad sowie eine eigene blickgeschützte Terrasse verfügen. Das Gebäude wird so angelegt, dass in den Sommermonaten alle Gästezimmer zu unterschiedlichen Tageszeiten direkten Lichteinfall haben. „Uns ist eine helle und freundliche Atmosphäre wichtig“, betont Angelika Behm. Im Erdgeschoss sind zudem ein Gemeinschaftsraum, ein Raum der Stille und eine Küche untergebracht. Für den „parkähnlichen“ Garten ist das Hospiz auf Spenden angewiesen.

Insgesamt werden die Kosten mit 3,2 Millionen Euro beziffert. 20 Arbeitsplätze sollen in den Bereichen Pflege und Verwaltung entstehen.

„Bis Anfang Januar 2019 wollen wir den wettergeschützten Rohbau samt Dach fertigstellen, bis August folgen die unterschiedlichen Feininstallationen“, erläutert Generalunternehmer René Gollasch. Spätestens für den 30. September 2019 sei die Schlüsselübergabe geplant.