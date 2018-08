Alle im selben Boot

Frankfurt (Oder) (MOZ) Als Deutschlands Bauernpräsident jüngst mit der Forderung nach Milliardenhilfen nach vorn preschte, hieß es von mancher Seite wohlfeil, dass er sich von den Bio-Landwirten eine Scheibe abschneiden solle. Sie würden mit der Dürre deutlich besser zurechtkommen. Diese pauschale Aussage war Quatsch, wie die Notlage von Biomilch-Produzenten zeigt.

Wahr ist, dass alle Bauern im selben Boot sitzen und unter den Folgen der Dürre leiden. Die Auswirkungen unterscheiden sich je nach Wetter von Region zu Region. Ob ein Betrieb bio produziert oder nicht, ist in der aktuellen Krise zweitrangig.

Abkühlung tut Not, auf den Feldern, aber auch in den hitzigen Debatten. Erst danach sollte in aller Ruhe über einen Wandel in der Landwirtschaft gesprochen werden. Den muss es geben, aber ohne die Bauern gegeneinander auszuspielen. Vielleicht trägt die zusammen durchlittene Krise dazu bei, dass gemeinsam Lösungen für mehr Nachhaltigkeit und Umweltschutz gefunden werden.