Dieses Mal sollte es Kolumbien sein

Heike Jänicke

Neuenhagen-Insel (MOZ) Seit acht Jahren sind Renate Perner aus Bad Freienwalde und Lutz Flügge aus Neuenhagen-Insel in Afrika unterwegs und unterstützen dort in einem Selbsthilfeprojekt Kinder und Erwachsene. In diesem Jahr allerdings führte es sie nach Kolumbien. Ein Aufenthalt, wie im letzten Jahr in Kamerun, wäre für die Helfer aus Deutschland zu gefährlich geworden, berichten sie dieser Zeitung.

Die Eindrücke müssen die beiden zwar noch verarbeiten, so überwältigend war der Aufenthalt. Aber das Fotoalbum, das Renate Perner nach jedem Aufenthalt in Wort und Bild anfertigt, ist bereits liebevoll gestaltet. So bleiben die Erinnerungen für sie und Lutz Flügge wohl noch lange wach.

Dass es sie in diesem Jahr nach Kolumbien verschlagen hat, ist der Tatsache geschuldet, dass das Militär in Kamerun schon sehr präsent sei, wie Renate Perner erklärt. Ihr diesjähriges Engagement war erneut im Rahmen eines von der Nichtregierungsorganisation DGFK unterstützten Projektes, das sich mit Kunsthandwerk und Umweltschutz beschäftigt. Das Kunsthandwerk habe in Kolumbien eine lange Tradition. Der Bedarf sei groß, so Renate Perner. Vor allem weil in Chiquinquira, einer Stadt mit 60 000 Einwohnern, eine Ausstellung zum Kunsthandwerk vorbereitet wurde. Die wiederum ist Teil einer Projektarbeit von Senta Silver, Frau des DGFK-Projekt-Initiators Professor Norbert Pintsch. Gezeigt werden Fotografien, Puppen in den Gewändern verschiedener kolumbianischer Regionen und Beispiele des Kunsthandwerks wie etwa Makramee-, Tagua- und Filzarbeiten. Da kam Renate Perner als gelernte Kunsterzieherin gerade recht. Und zwar mit Filzarbeiten. Eine Handarbeitstechnik, der sie sich schon seit mehr als 20 Jahren widmet und damit über Erfahrungen verfügt, von denen die Kolumbianerinnen profitieren konnten. Obwohl, wie die 65-Jährige sagt, in Kolumbien auch sehr viel gefilzt werde. Im Wissen um die sehr katholische Erziehung und Lebensweise bereitete Renate Perner zwei Beispielfiguren vor – Maria und Josef. Zur Erinnerung hat sie sich die zwei kleinen Musterexemplare behalten. Jeden Tag haben sich rund 15 Frauen, vornehmlich ältere, dem Filzen gewidmet, erzählt sie. Passend zu Maria und Joseph steuerte Lutz Flügge eine Holzkrippe bei.

Auch wenn der Aufenthalt in diesem Jahr mit knapp zwei Wochen kurz war, Zeit für Einblicke in die Landeskultur bekamen die Volontäre aber doch. So besuchten sie unter anderem in Bogota mit der Drahtseilbahn den Monserrate – eine Ausflugsstätte mit Kirche und Marktständen, sowie den Hauptplatz der Stadt und das Goldmuseum. In Saboya, dem eigentlichen Projektort, der nördlich von Bogota liegt, besuchten sie unter anderem die Villa de Leyva, ein Beispiel spanischer Kolonialarchitektur, sowie das Keramikdorf Kolumbiens, Raquira.

Und natürlich, wer schon einmal dort ist, der kommt um einen Ausflug in den Amazonas nicht herum. „Das war schon immer unser Traum“, strahlt Renate Perner und ist beim Blick auf die Fotos gedanklich tausende Kilometer weit weg.