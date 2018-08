Neue Masche beim Enkeltrick

Brian Kehnscherper

Ort (MOZ) Betrüger wenden beim Enkeltrick offenbar eine neue Masche an. Dabei locken sie ihre Opfer nach Polen, um der Strafverfolgung zu entgehen. Am Dienstag ist eine 81-jährige Fehrbellinerin Opfer dieser Methode geworden.

Die Frau hatte einen Anruf von einem Mann erhalten, der sich als ihr Schwager ausgab und für einen Hauskauf um einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag bat. Der Anrufer nannte eine Adresse in Frankfurt/Oder zur Geldübergabe. Dorthin fuhr die Rentnerin fast 200 Kilometer mit dem Taxi. Der Treffpunkt lag letztlich hinter der polnischen Grenze. Statt des vermeintlichen Schwagers erschien dessen „Bekannte“ und nahm eine niedrige fünfstellige Summe entgegen.

Da der angebliche Schwager sich nicht zurückmeldete, witterte die Dame Betrug und erstattete Anzeige bei der polnischen Polizei. Anschließend fuhr die Seniorin mit dem Taxi wieder nach Hause. Dafür fiel auch noch ein Fahrpreis in Höhe von mehreren hundert Euro an.

Polizeisprecher Toralf Reinhardt nimmt an, dass Enkeltrick-Betrüger ihre Opfer nach Polen locken, um sich der deutschen Polizei zu entziehen. Am vergangenen Wochenende hatte es einen ähnlichen Fall in Oberhavel gegeben.