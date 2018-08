Leuchtende Spuren im Schulgarten

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Raghad, Andrea, Rahaf und die anderen Ferienkinder haben im Schulgarten bleibende Spuren hinterlassen. Bunte Mosaiksteinchen glitzern zwischen sattem Grün. Sie kleben auf Beton-Pfanzkübeln und säumen den Weg zu einem Gartenhäuschen. Die Arbeiten entstanden in Workshops, die Lehrerin Cornelia Petermann angeleitet hat. Jeden Tag, wenn die Kinder nun in die urwüchsige Oase am Ende der Waldstraße kommen, können sie sich an ihren Arbeiten erfreuen.

„Es macht Spaß, in den Schulgarten zu kommen“, sagt Raghad, während sie sich im Wasser eines Bassins abkühlt. Die Sechsjährige und ihre Schwester Rahaf (8) kommen regelmäßig in den „Kinderladen“ der Fürstenwalder Kulturfabrik. Während der Ferien werden dort Mädchen und Jungen von 10 bis 16 Uhr betreut. „Wir sind ein offener Treff, darum schwankt die Teilnehmerzahl“, sagt Leiterin Miriam Garcia. Während in den ersten Ferienwochen oft mehr als zehn Kinder kamen, verbringen die meisten von ihnen die letzten freien Tage mit ihren Eltern.

Rahaf und Raghad gehören auch jetzt zu den treuen Gästen. „Weil unsere Eltern arbeiten müssen“, erklären sie. Die Vormittage verbringen sie mit Miriam Garcia und ihrem Mitarbeiter Peter Scheller im kühlen Erdgeschossraum der Kulturfabrik. „Heute Vormittag haben wir aus Modelliermasse Ohrringe gebastelt“, berichtet die ältere der Schwestern. „Die müssen jetzt trocknen, dann malen wir sie mit Nagellack an.“

Die Betreuung ist kostenlos, sagt Miriam Garcia. Nur für das Mittagessen, dass täglich gemeinsam gekocht und verspeist wird, sind zwei Euro zu zahlen. Danach spazieren die Kinder in den Schulgarten, spielen und gießen die Pflanzen. Die danken es ihnen. An den Thomatenpflanzen hängen rote Früchte.