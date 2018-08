Selektion als Routine

Ulm (MOZ) Der Pieks verspricht Sicherheit. Seit 2014 gibt es Bluttests, mit denen Frauen bereits in der 9. Schwangerschaftswoche untersuchen lassen können, ob ihr Baby einen Gendefekt hat. Die Blutentnahme ist harmlos. Der Test auf Trisomie 21 selbst ist es nicht. Denn er zielt auf einen ethischen Konflikt: Wie soll sich unsere Gesellschaft zu Abweichungen stellen? Trägt sie diese als Solidargemeinschaft mit – oder erhöht sie den Druck auf Betroffene, Embryonen mit genetischen Auffälligkeiten abzutreiben und Kosten für die Gemeinschaft so zu minimieren?

Derzeit beraten Ärzte, Kliniken und Krankenkassen, ob der Bluttest zur Regelleistung der Kassen wird. Das Thema ist brisant. Es gehört in den Bundestag. Es geht dabei auch um Kosten für die Versichertengemeinschaft und die Eltern selbst. Im Gegensatz zur Fruchtwasseruntersuchung, die ein Risiko für den Embryo birgt, müssen Schwangere die mehreren hundert Euro für den risikoärmeren Bluttest selber tragen. Das ist unlogisch und nicht fair. Doch folgert daraus ein Bluttest als Kassenleistung für alle? Eine Standardleistung erzeugt Druck, dieses Angebot auch wahrzunehmen – und im Falle von Auffälligkeiten die scheinbar notwendigen Konsequenzen zu ziehen. Mehr Frauen als bisher werden nach einer Regeluntersuchung in den Konflikt geraten, sich bewusst für oder gegen ein Kind mit Chromosomenabweichung zu stellen. Schwangerschaftsabbrüche sind die Folge. Das legen Erhebungen in Belgien und Dänemark nahe. Seit dort der Bluttest als Routine-Check angeboten wird, kommen kaum mehr Neugeborene mit Downsyndrom zur Welt.

Die routinemäßige Selektion von Leben außerhalb einer fiktiven Norm kann allerdings nicht im Interesse einer humanen Gesellschaft sein. Sie nämlich würde eine Spirale antreiben, die nur noch schwer zu stoppen ist. Denn welches Leben hätte danach Wert – nur das von Gesunden oder Starken? Und wie würde das den Blick auf Kranke und Alte prägen? Welche Abweichungen würden mit der Zeit noch toleriert, welche nicht? Eine Gesellschaft, die dem Leitbild eines perfekten Menschen frönt, folgt einer gefährlichen Illusion. Paaren nimmt niemand die Entscheidung ab, wenn sie erfahren, dass ihr Kind einen Gendefekt trägt. Doch sie sollten sicher sein, dass die Solidargemeinschaft sie unterstützt, gleich wie sie sich entscheiden.