Begeisterte Rückkehrer

Elke Lang

Beeskow (MOZ) Gewöhnlich wechseln beim Internationalen Opernkurs von Oper Oder Spree die Teilnehmer in jedem Jahr. In diesem Jahr aber konnte man zwei erneut begrüßen: die Grand-Prix-Gewinnerin 2017, Milica Lalosevic aus Montenegro, und als Gesangslehrer Deividas Staponkus aus Litauen, der 2002 zu den Lernenden gehörte.

Es ist 18 Uhr. Die Nachmittagsprobe im Beeskower Schützenhaus ist beendet, und die zwanzig Sängerinnen und Sänger können nun ihre wohlverdiente Freizeit im Schatten des Burghofes genießen. Es wird angeregt geplaudert und gelacht, und es werden Kostüme für die Oper in der Scheune ausprobiert. Milica und Deividas haben sich mit anderen in einem romantischen Eckchen an der Burgmauer niedergelassen und erzählen von ihrer künstlerischen Entwicklung. Dabei sind viele Gemeinsamkeiten zu erkennen.

Der heutige Gesangsprofessor Deividas Staponkus war als Student 2002 von der Litauischen Musik- und Theaterakademie zum damals nur zweiwöchigen Beeskower Opernkurs bei Jutta und Gerd Schlegel delegiert worden. Er ist der erste Musiker in seiner Familie, hat vom Kindergarten an gern gesungen. In der Schule mit musikbetonter Ausbildung war er im Chor. Aber: Eine Gesangskarriere interessierte mich nicht, ich träumte vom Schauspiel“, gesteht er. Seine Musiklehrerin habe ihm empfohlen: „In der Oper kannst du singen und spielen.“ Das Studium umfasste Popularmusik ebenso wie Musical und zeitgenössische Musik. Seine besondere Liebe aber gehört heute der Kirchenmusik. Ein Höhepunkt in seinem Musikerleben war 2007 das Requiem von Brahms in Salzburg, in dem er den lyrischen Bariton gesungen hat. „Wie ein deutsches Lied klingen muss, kann man bei uns jedoch kaum erfahren“, bedauert er.

Als Parallele gebe es die russische Romanze, und Deividas gerät ins Schwärmen: „Da öffnet sich die Seele, da kann man ganz aus sich herausgehen.“ Auch durch die deutsche Sprache – und der Sänger beherrscht sie inzwischen sehr gut – sei das deutsche Lied ganz anders, „es hat eine ganz andere Seele, ist sehr elegant, sehr korrekt, aristokratisch beinahe, man muss sich disziplinieren“, erklärt der 43-Jährige. Bei der Einstudierung müsse über Phrasierung, Dynamik, Akzente und die musikgeschichtliche Einordnung nachgedacht werden.

Milica hatte zuerst Klavier gespielt, bis in der Schule ihre außergewöhnliche Stimme entdeckt wurde. „In meiner Familie sind alle musikalisch ausgebildet, aber ich bin die einzige Sängerin“, schmunzelt die 31-Jährige. Auch sie wollte zunächst Schauspielerin werden. In diesem Jahr hat sie ihr Studium abgeschlossen und gleich einen Wettbewerb gewonnen und damit ihr erstes Engagement erhalten. Das Beeskower Seminar im vorigen Jahr bei Snezana Nena Brzakovic und den anderen Lehrern habe ihr sehr geholfen, dass sich ihre Stimme technisch weiter entwickelt und sie so anspruchsvolle Literatur wie die Strauss-Lieder singen kann.

Beide sind sich einig: „Hier ist ein unglaubliche schöner Platz mit einem sehr freundlichen Team mit hoher fachlicher Kompetenz“, fasst der Professor zusammen. „Zehn unterschiedliche Länder, unglaubliche Stimmen, jeden Tag sechs Stunden schöner Gesang: Das macht viel Spaß, und es entsteht ein unglaublicher Energieaustausch zwischen Lehrern, Begleitern und den Sängern.“

Zu hören sind die Teilnehmer des Opernkurse vom Freitag bis Sonntag bei „Oper in der Scheune“ an der Ragower Mühle. Für die Konzerte am Freitag und Sonnabend ab 20 Uhr gibt es noch Restkarten auf der Burg.