Laute Beats und Workshops im Pier 13

Larissa Benz

Beeskow (MOZ) Das Festival B-Town Beats soll am Sonnabend Jugendliche aus der ganzen Region in den Beeskower Jugendtreff Pier 13 locken. Angeboten werden Kreativ-Workshops und ab dem Nachmittag Konzerte. An der Organisation sind neben dem Beeskower Jugendteam auch Jugendkoordinatoren aus den umliegenden Gemeinden beteiligt.

Im vergangenen September begannen diese mit 20 Jugendlichen die Planungen. Das Konzept stand laut Tobias Urban vom Jugendteam schnell fest: „Wir wollten ein Festival mit viel Musik“. Die Bands wie Yunus (Pop/Hip Hop) aus Hannover oder Reiche Söhne (Rock) aus Halle vertreten ganz verschiedene Musikstile. „Das war uns ganz wichtig, damit wir möglichst viele Jugendliche ansprechen“, sagt Urban.

Die Konzerte beginnen um 14 Uhr. Die kostenlosen Kreativ-Workshops (unter anderem Graffiti, Rucksäcke bedrucken, Theater) für Teilnehmer zwischen 10 und 27 Jahren finden ab 10 Uhr statt. „Ein Höhepunkt ist die Trendsportart Jugger, sagt Urban. Diese verbindet Elemente von Mannschaftssportarten mit dem Fechten und Ringen.(lb)

Für alle Workshops sind noch Plätze frei. Eine Anmeldung sollte vorher unter sas.beeskow@stiftung-spi.de oder telefonisch unter 03366 5207750 erfolgen.