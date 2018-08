Afrika und wir

Berlin (MOZ) Öffnet Tore, Warenhäuser und Herzen für Afrika! So könnte man die Wünsche des Entwicklungsministers zusammenfassen. Wieder einmal verblüfft der CSU-Politiker Gerd Müller mit Erkenntnissen, die eher bei Grünen oder Linken erwartet werden. Afrikanische Länder werden in ihrer Entwicklung behindert, wenn der Westen seine Märkte nicht öffnet? Stimmt. Auch wäre es höchste Zeit, Sklavenarbeitern im Kongo, die etwa das Coltan für unsere Handys fördern, anständige Löhne und erträgliche Arbeitsbedingungen zu verschaffen. Und wenn sich Afrika noch besser entwickelt als jetzt, werden gut ausgebildete, junge Menschen bei uns nach Arbeit suchen. Einigen will Müller einen legalen Weg eröffnen.

So richtig das alles ist – es wird zu wenig dafür getan. Werden Firmen bestraft, wenn sie Rohstoffe aus Kriegsgebieten billig bei Warlords einkaufen? Wird sich die deutsche Wirtschaft um den CO2-Ausstoß Afrikas sorgen, oder doch wieder Autos mit Verbrennungsmotoren verkaufen? Wird die EU ihre Landwirtschaftsförderung zugunsten der Entwicklung in Afrika einstellen? Es wäre ein gewaltiges Umdenken nötig. Immerhin: Minister Müller hat den richtigen Weg beschrieben. Jetzt müssen wir ihn nur noch gehen. Zusammen mit Afrika.