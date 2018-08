Whirlpool für Bakterien

Sonja Jenning

Frankfurt (MOZ) Trockenheit und Hitze sorgen zwar dafür, dass die Frankfurter Kläranlage weniger Zulauf hat, dennoch ist der Stromverbrauch deutlich gestiegen. Ursache ist die erhöhte Zufuhr von Sauerstoff, ohne den die für die Abwasserreinigung wichtigen Bakterien nicht leben könnten.

Es brodelt im Belebungsbecken. Feine Bläschen perlen an die dunkle Wasseroberfläche, bilden dort ein Muster aus unterschiedliche großen Kreisen und Ellipsen. Am Beckenrand entlang führt ein Metallrohr, von dem aus kleine Leitungen bis zu den Plattenbelüftern am Boden führen. Auf diese Weise wird Sauerstoff eingeleitet, der das Wasser wie in einem Whirlpool zum Sprudeln bringt. Der ist wichtig, um die Bakterien am Leben zu halten, die das Ammonium im Abwasser zersetzen.

„1,8 Milligramm Sauerstoff pro Liter sollten es sein“, erklärt Marko Richter, der Leiter der Frankfurter Kläranlage. Da sich Luft bei Wärme ausdehnt, werde derzeit mehr Energie gebraucht, um sie zu verdichten. Daher ist der Stromverbrauch der Kläranlage in den vergangenen Wochen gestiegen. Und das, obwohl bei Trockenwetter, wie es die Fachleute hier nennen, der Zulauf mit um die 11 000 Kubikmeter pro Tag wesentlich geringer ist als bei Regenwetter – dann kann er bei bis zu 30.000 Kubikmeter pro Tag liegen.

Und weil der Stromverbrauch über der Norm liege, könne die Kläranlage derzeit nicht energieautark betrieben werden, fügt Anne Silchmüller, Pressesprecherin der Frankfurter Wasser- und Abwassergesellschaft (FWA) hinzu. „Seit Jahresanfang gab es immer wieder Zeiträume, in denen wir keine Energie zukaufen mussten“, sagt sie. Die Energie für den Eigenbedarf wird im neuen Blockheizkraftwerk (BHKW) erzeugt, das 2017 seinen 14 Jahre alten Vorgänger ersetzte. Dort wird das Abfallprodukt Methan, das beim Gärungsprozess des Klärschlamms in den beiden Faultürmen entsteht, in Strom und Wärme umgewandelt. Letztere werde für das Warmwasser und die Beheizung des Betriebsgebäudes und der Faultürme genutzt. Denn damit der Gärungsprozess des Klärschlamms überhaupt in Gang kommt, ist eine Temperatur von um die 40 Grad nötig.

Ansonsten halten sich die Auswirkungen der Hitze für die FWA in Grenzen, versichert Anne Silchmüller. Das kombinierte Spül- und Saugfahrzeug sei ganzjährig im Einsatz, um Abwasserkanäle zu reinigen. Der Bevölkerungsrückgang, aber auch effizientere, wassersparende Technik sorgen dafür, dass die Kanäle nicht so stark durchgespült werden, wie es nötig wäre. So sei beispielsweise die Wassermenge, die bei der Toilettenspülung verbraucht wird, von einst 30 Liter auf 6 Liter bzw. mit Spartaste sogar 3 Liter reduziert worden. „Beginnen die Fäulnisprozesse, die erst auf der Kläranlage erfolgen sollen, dann schon eher, schädigt das nicht nur den Kanal, sondern führt auch zu schlechten Gerüchen“, sagt Anne Silchmüller. Wassersparen sei daher nicht nötig.

Auch nicht beim Trinkwasser. Die Produktionskapazität des Wasserwerks in Briesen, das nicht nur Frankfurt, sondern auch die Stadt Müllrose, die Gemeinde Jacobsdorf und Biegen versorgt, betrage 26.220.Kubikmeter Trinkwasser pro Tag. Die Höchstmenge sei in diesem Jahr am 6. Juli gefördert worden, nämlich 19.455.Kubikmeter. „Anfang der 1990er-Jahre war das in etwa der Abnehmwert im November“, sagt Anne Silchmüller nach einem Blick in die Statistik und macht damit deutlich, dass das Wasserwerk noch lange nicht ausgelastet ist. Die Versorgung der Bevölkerung sei gesichert. Üblicherweise liege der Verbrauch im Frühling bei um die 12.000.Kubikmeter Wasser am Tag. „Im Juni 2017 lag der Durchschnittswert bei rund 13.500 Kubikmetern, im Juni dieses Jahres betrug er rund 14.700.Kubikmeter“, so die Fachfrau..