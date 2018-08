Friedensmarsch eines Niedersachsen führt nach Zehdenick

Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Bereits das zweiten Mal führt Helmut Eichmann, Vorsitzender des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge in Bad Pyrmont (Niedersachsen), einen Friedensmarsch durch. Führte ihn sein Weg im vergangenen Jahr nach Heemstede bei Amsterdam, der Partnerstadt von Bad Pyrmont, so endet sein diesjähriger Marsch in Götschendorf in der Uckermark.

Vorletzte Station des Friedensmarsches wird Zehdenick sein. Hier wird er am Montag, 20. August, ankommen. Am Dienstag, 21. August, wird er um 9.30 Uhr auf dem Zehdenicker Friedhof I (Eingang Kirschenallee) ein Blumengebinde an der Kriegsgräberstätte ablegen. Mit dabei sein wird Dirk Wendland in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister der Stadt Zehdenick. Helmut Eichmann will mit seinem mehr als 400 Kilometer langen Marsch an die Schrecken des Krieges erinnern und ein Zeichen setzen für Frieden und Völkerverständigung. Nach der Kranzniederlegung in Zehdenick startet Helmut Eichmann zu seiner 21. und letzten Etappe auf dem Weg nach Götschendorf. Gestartet ist er bereits am 4. August. Insgesamt wird er 18 Tage unterwegs sein. Seine erste Station auf dem Weg nach Brandenburg war die Stadt Hildesheim, wo Helmut Eichmann mit offenen Armen empfangen worden ist. Auf dem Weg werden verschiedene Mahnmale des Krieges besichtigt, um dort der Opfer zu gedenken.

Unterstützt wird Helmut Eichmann auf seinem Weg von vielen Partnern, so auch in Zehdenick. Das Hotel Klement stellt die Übernachtung zur Verfügung und das Blumenhaus „Blütenträume“ von Viola Gerth spendet die Blumen. Am 22. August wird Helmut Eichmann im russisch-orthodoxen Kloster in Götschendorf erwartet und dort seine Friedensbotschaft überbringen.(ris)