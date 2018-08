Stromspeicher werden zur Hälfte gefördert

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Auf eine günstige Fördermöglichkeit für energiebewusste Eigenheimbesitzer macht der Leiter des Energiebüros Märkisch-Oderland im Stic, Mario Hofmann, aufmerksam: Mit Hilfe eines Batteriespeichers könne die tagsüber erzeugte und nicht genutzte Energie der eigenen Solaranlage aufgefangen und in Zeiten, wenn die Sonne nicht mehr scheint, genutzt werden: „Der dadurch steigende Anteil von selbst genutztem Sonnenstrom hilft nicht nur dabei, die regionalen Netze zu entlasten und die Umwelt zu schonen, sondern macht seine Besitzer auch unabhängiger und unempfindlicher gegenüber zukünftigen Strompreissteigerungen.“

Aktuell fördert das Land Brandenburg Batteriespeicher für selbst genutzte Eigenheime mit bis zu 50 Prozent der Kosten für Batterie, Lieferung und Installation. „Eine Solaranlage ist dann am produktivsten, wenn die Bewohner tagsüber das Haus üblicherweise in Richtung Arbeit und Schule verlassen haben. Ohne Speichermöglichkeit wird der selbst erzeugte Strom jedoch ins öffentliche Netz eingespeist und derzeit mit nur 12 Cent pro Kilowattstunde vergütet“, sagt Hofmann. Umso ärgerlicher sei es, wenn dann z. B. nachts wieder Strom für 28 Cent pro Kilowattstunde vom Energieversorger zugekauft werden müsse, so der Leiter des Energiebüros.

Man sollte sich jedoch schnell entscheiden: In den ersten Tagen wurden bereits über 300 Anträge bei der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) gestellt. Der Förder-Topf ist also bald leer. Die Fördermittel können direkt über das Onlineportal der ILB beantragt werden. (js)

https://www.ilb.de/de/wirtschaft/zuschuesse/1000-speicher-programm/