Ohne Seife unter der Solardusche

Duschen im Freien – bei den gegenwärtigen Temperaturen ein Hochgenuss. Zumindest für all diejenigen, die einen Garten besitzen. Doch das Open-air-Vergnügen gibt es jetzt auch in der Blumberger Mühle gleich hinter Kerkow. Das dortige Naturerlebniszentrum hat eine Solardusche installieren lassen zum freien Gebrauch. Natürlich dürfen die Besucher nicht nackig durchs Grüngelände flitzen, weshalb eine rustikale Holzummantelung mit Türen die Sicht schützt.

Mit der Aktion will die Blumberger Mühle kein öffentliches Bad einrichten, sondern Umweltbildung betreiben. Denn das Wasser mit Sonnenenergie erwärmt. Oben drauf steckt ein großer Tank, der an Vakuumkollektoren der Angermünder Firma AkoTec angeschlossen ist. Das Unternehmen hat diese erste Solardusche dieser Art extra für das Naturzentrum konzipiert.

In Betrieb genommen wurde das Spritzvergnügen von den Kindern des fünftägigen Sommercamps. Die warteten auch gar nicht erst lange, sondern stellten sich gleich mit kompletter Kleidung in die Großraumkabine. Um sie geht es bei der Umweltbildung. Denn sie müssen später mit den Folgen des Klimawandels und der Umweltveränderungen klar kommen. Und so wird der Zusammenhang zwischen Energieverbrauch, sinnvoller Nutzung alternativer Energiequellen und den Lebensgewohnheiten am simplen Beispiel deutlich.

Was ist der Unterschied zwischen Wetter und Klima? Welche Rolle spielen die von Menschen gemachten Treibhausgase? Was kann getan werden? Auf all diese Fragen versuchen die Kinder während des Sommercamps an verschiedenen Aktionstagen eine Antwort zu finden.

Das Nabu-Naturerlebniszentrum Blumberger Mühle ist seit Mai 2017 im Rahmen der Nationalen Klimaschutzinitiative dabei, sich zu einem Bildungszentrum Klimaschutz zu entwickeln. Das geschieht innerhalb eines Projekts des Bundesumweltministeriums, welches dafür 16 Einrichtungen ausgewählt hat und finanziell fördert. Die Blumberger Mühle wurde stellvertretend für das Land Brandenburg in das Netzwerk eingebunden.

Die neue Solardusche hat noch einen Vorteil: Camper vom Wohnmobilstellplatz an der Blumberger Mühle können sie auch nutzen. Allerdings ohne Seife.