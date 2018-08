Rock am Hafen mit Bier, Bratwurst und Bands

Marco Winkler

Hennigsdorf (MOZ) Dimes, Silence is Betrayel, N.Active.P, Venterra, Gorillawolfmotherfucker, Call of Acheron. Mögen die einen bei dieser Aufzählung mal kurz aufspringen und jubeln, könnten sich bei anderen Fragezeichen im Gesicht bilden. Die Auflösung ist simpel: In dieser Reihenfolge treten diese Bands am Sonnabend ab 17 Uhr auf der Festwiese, Ruppiner Straße 1, in Hennigsdorf auf. Die Musikerinitiative Hennigsdorf lädt erneut zum großen Open-Air-Event „Rock am Hafen“. Es ist die 14. Auflage der ehrenamtlich auf die Beine gestellten Veranstaltung. Der Eintritt ist frei.

„Kommt alle vorbei. Feiert mit uns. Rockt mit uns. Tanzt mit uns.“ So werben die Mitglieder der Initiative für ihr Event, das Jahr für Jahr mehrere Hundert Besucher anlockt. Die finden das übliche Programm vor: Bratwurst, Bier, Bands. Fürs Catering zuständig zeichnet Pudes Eck (Gasthof zur alten Weide), das Bier kommt von den Hennigsdorfern Markus Kulling und Stephan Paschkin, die seit 2014 unter dem Namen „Havelle“ ihr eigenes Flüssigbrot in Hennigsdorf brauen. Dritter im Bunde für die Versorgung der Musikliebhaber ist das Barracuda Barcatering aus Berlin. Hier gibt es vor allem frische und, wenn gewünscht, hochprozentige Drinks.

Ebenfalls mit am Start, auch um einen Teil der Kosten wieder einzuspielen: T-Shirts. Den Druck sucht der Besucher aus. Von jedem verkauften Shirt geht eine Spende von einem Euro an der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hennigsdorf.

Die Initiative gibt es seit 1999. Musiker aus Brandenburg und Berlin haben sich als gemeinnützige Organisation zusammengeschlossen, veranstalten Events, betreiben ein Bandhaus. Durch ihr Engagement hat sich die Initiative, die seit Anfang des Jahres als eingetragener Verein agiert, als fester Bestandteil der Jugendszene in Hennigsdorf etabliert. An kommerzieller Arbeit haben die Mitglieder kein Interesse. Mitstreiter sind immer gesucht und können sich an vorstand@musikerinitiative-hennigsdorf.de wenden. Nicht nur „Rock am Hafen“ stammt aus ihrer Feder. Der Verein unterstützt die Stadtjugendtage, den Bandcontest und die Fête de la Musique.