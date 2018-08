Langenlipsdorf ist bundesweit Spitzenreiter

dpa

Berlin (dpa) Das brandenburgische Langenlipsdorf (Landkreis Teltow-Fläming) war am Mittwoch der bundesweit heißeste Ort. 38,4 Grad wurden in dem Ortsteil von Niedergörsdorf gemessen, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Abend sagte. Auch die anderen Top-Werte des Tages wurden an Wetterstationen in der Region Berlin-Brandenburg registriert: 38,0 Grad waren es in Berlin-Tempelhof und in Berlin-Schönefeld, 37,8 Grad in Potsdam.

Die Hitzewelle geht nun vorbei: Kräftige Gewitter fegen seit Mittwoch über Teile Deutschlands hinweg und sorgen für Abkühlung. Es bleibt aber noch sommerlich warm. Am Donnerstag werden für Brandenburg und Sachsen allerdings noch bis zu 35 Grad und für Bayern bis zu 37 Grad erwartet, wie der Meteorologe sagte.

Den bisher höchsten in Deutschland gemessenen Wert - 40,3 Grad - gab es am 5. Juli 2015 sowie am 7. August 2015 jeweils im bayerischen Kitzingen. Vergangene Woche wurden in Bernburg in Sachsen-Anhalt bereits 39,5 Grad gemessen.