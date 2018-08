Tempo-Limits zur Lärmminderung

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Die Stadt Strausberg arbeitet gerade an der Aktualisierung und Fortschreibung ihrer Lärmaktionsplanung. Diese wurde 2013 erstmals erstellt. Am Dienstagabend konnten Strausberger bei einer Bürgerversammlung Vorschläge zur Reduzierung des Straßenlärms einbringen.

Alle fünf Jahre sind Kommunen verpflichtet, ihre Lärmaktionsplanung fortzuschreiben. Grundlage ist eine Vorgabe der EU, die in nationales Recht umgesetzt wurde. Die Planung geschieht auf Basis von Lärmkarten, die das Landesumweltamt erstellt und in die nur Straßen mit mehr als drei Millionen Fahrzeugen pro Jahr beziehungsweise 8200 Fahrzeugen pro Tag einfließen. In Strausberg betrifft das die Umgehungsstraße sowie die innerstädtischen Hauptstraßen, beginnend bei der Ernst-Thälmann-, weiter über die Berliner und August-Bebel-Straße sowie die Straße An der Stadtmauer, und endend mit der Hohensteiner Chaussee. „Alle anderen Straßen sind für die EU ohne Bedeutung“, erklärte Hartmut Jonas vom Landesumweltamt bei der Vorstellung der Karten aus dem Jahr 2017 im Rahmen der Bürgerversammlung im Rathaus. Er selbst sei darüber nicht glücklich, dass nur diese Straßen erfasst werden, und wisse, dass der Lärm für Anwohner anderer Straßen natürlich nicht bedeutungslos sei, erklärte er. Die Stadt könne aber in ihrer Planung auch darüber hinausgehen.

Jedenfalls werden an den Hauptstraßen die im Land Brandenburg geltenden Prüfwerte für Straßenlärm von 55 Dezibel (dB) nachts bei 372 Strausbergern überschritten und von 65 dB tagsüber bei 290. „Im Vergleich zu anderen Städten ist das eine hohe Betroffenheit“, betonte Jonas. Die Stadt hat nun diverse Möglichkeiten, wie sie das Problem in ihrer Lärmaktionsplanung angehen kann. Die wichtigste Maßnahme sind Temporeduzierungen, sagte Stadtplaner Thomas Elsner nach der Veranstaltung. Diese müssten von der Straßenverkehrsbehörde angeordnet werden. Das langwierige Prüfverfahren für die innerörtlichen Straßen sei bereits angeschoben worden.

Eine zweite Stellschraube sei der Fahrbahnbelag. Hier empfahl Jonas, bei zukünftigen Straßenbaumaßnahmen auf Flüsterasphalt zu setzen. „Das behalten wir im Hinterkopf“, erklärte Elsner, der die wichtigsten Punkte in einer Beschlussvorlage zusammenfassen will, die erst den Ausschüssen und dann der Stadtverordnetenversammlung vorgelegt werden soll.

Darin fließen neben den Vorschlägen der Verwaltung wie Erstellung einer Verkehrsentwicklungsplanung auch jene der Bürger ein, die in verschiedene Maßnahmefelder eingegliedert werden und über die Hauptstraßen hinausgehen. So wird als Ergebnis der Diskussion zum Beispiel ein Lkw-Führungs- beziehungsweise -lenkungskonzept mit aufgenommen. Letzteres ging auf einen Vorschlag von Stefan Freimark zurück, der sich darüber beschwert hatte, dass das hauptsächlich aus südlicher Richtung angefahrene Gewerbegebiet im Nordosten erweitert werden soll, wodurch noch mehr Verkehr in die Stadt gezogen werde. „Hier sollte man eher über andere Standorte diskutieren.“ Das Konzept könnte die Lkw nachts über die Umgehungsstraße lenken. Tagsüber nutzen sie diese ja bereits größtenteils. Weitere Vorschläge: ein Rufbus-System, die stärkere Einbindung der Strausseefähre als öffentliches Verkehrsmittel, fest installierte Blitzer auf jeder Straßenseite vor dem Seniorenheim Jenseits des Sees, lärmarme Abdeckungen von Straßenschächten, eine bessere Abstimmung der Lichtsignalanlagen, die Prüfung von Fahrradstraßen ...

Unabhängig davon, sagte Jonas, habe jeder Bürger die Möglichkeit, bei der Straßenverkehrsbehörde einen Antrag auf zum Beispiel Geschwindigkeitsreduzierung zu stellen. „Man hat einen Rechtsanspruch auf eine Antwort. Entweder es kommt eine Ablehnung oder tatsächlich ein neues Tempo-Schild“, ermutigte er Lärmgeplagte.