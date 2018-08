Patzelt lädt Tesla und  Harley Davidson ein

Heinz Kannenberg

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Martin Patzelt hat die Chefmanager des legendären amerikanischen Motorradherstellers Harley Davidson und des innovativen Elektroautobauers Tesla zu einem Besuch nach Frankfurt eingeladen. Beide amerikanische Unternehmen suchen neue Produktionsstandorte in Europa.

„Die Stadt Frankfurt (Oder) hat lukrative Gewerbeflächen zu bieten“, wirbt Patzelt. Die Manager könnten sich sich vor Ort von den Vorzügen des Standortes überzeugen. „Für Stadt und Region würde die Ansiedlung eines Unternehmens wie Harley Davidson oder Tesla einen enormen Aufschwung bedeuten“, heißt es weiter. Frankfurt verfüge über ein erstklassiges Gewerbegebiet mit bereits fertigen Betriebshallen, die für eine neue Investition zur Verfügung stehen. Darüber hinaus habe die Stadt weitere hervorragende Flächen zu bieten. Der Standort zeichne sich durch seine verkehrsgünstige Lage aus. Da ist laut Patzelt zum einen die Nähe zur Hauptstadt Berlin. Der neue Berliner Flughafen BER sei nur 60 Kilometer entfernt. Zum anderen liegt Frankfurt unmittelbar an der deutsch-polnischen Grenze. Dank der Autobahn A 12 sind die osteuropäischen Märkte schnell erreichbar. Patzelt verweist darauf, dass in der Region zahlreiche qualifizierte Arbeitskräfte leben. Nicht zuletzt profitieren Investoren von einer niedrigen Gewerbesteuer.

Eisenhüttenstadt Bürgermeister Frank Balzer hatte sich in der vergangenen Woche auch in einem Brief an die Konzernzentrale von Harley Davidson in Milwaukee gewandt und um eine Ansiedlung in der Stahlstadt geworben.

Hintergrund ist, dass Harley Davisdon im Juni 2018 angekündigt hat, seine Produktion in den Vereinigten Staaten von Amerika reduzieren zu wollen. Grund dafür ist der Handelsstreit zwischen US-Präsident Trump und der Europäischen Union. Um den amerikanischen Motorradbauer buhlt auch Berlin.